OM : Politiques, influenceurs, journalistes… leur réaction sur les réseaux sociaux suite au but de Dieng!

L’OM s’est imposé 2-0 à Strasbourg dimanche. maladroit pendant la plus grande partie de son match, Bamba Dieng a ouvert le score d’un superbe retourné acrobatique. Un but qui a fait réagir sur les réseaux sociaux, on vous en propose un joli florilège…

Bamba Dieng a bien sûr suscité de la fierté au Sénégal, y compris dans son club formateur Diambars.

Cheikh Ahmadou BAMBA 💥 — Diambars FC (@diambars_fc) December 12, 2021

Pour Mohamed Henni c’est le nouveau JPP et le tarif est de 180M€ !

Dieng le nouveau Jean Pierre Papin

Bamba Dieng le nouveau Jean Pierre Papin on le vend pas à moins de 180 millions et encore . — HENNI MOHAMED OFFICIEL (@henni_mo) December 12, 2021

Les politiques locaux ont aussi apprécié ce petit bijou…

Ce petit bijou de Bamba #Dieng pour bien commencer la semaine ! 🤩 Grâce à la victoire de l’@OM_Officiel à #Strasbourg, nous prenons la deuxième place du championnat de @Ligue1UberEats. On continue comme ça ! #TeamOM pic.twitter.com/jcrQ1VmKkJ — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) December 13, 2021

Bravo aux joueurs de l’OM !

Elle est importante cette victoire et fait du bien.

Mention spéciale à Bamba Dieng pour son magnifique but. #RCSAOM — Sébastien Jibrayel (@sjibrayel) December 12, 2021

Les journalistes n’ont pas non plus boudé leur plaisir !

Donc il a tout raté pour mettre ce bombazo incroyable Bamba Dieng ? (Il est récompensé par son match avec du déchet mais énormément de volonté et de disponibilité). — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) December 12, 2021

Bamba Dieng, poulet bicyclette ! #RCSAOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) December 12, 2021

Amara Simba Dieng

Amara Simba Dieng ! #OM — Alexandre Jacquin (@AJac13) December 12, 2021

Bamaba Dieng s’est exprimé au micro de Prime Vidéo après cette victoire 0-2. L’international sénégalais était ravi de ce résultat…

J’ai l’habitude de marquer ce genre de but à l’entraînement — Dieng

« Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. J’ai fait une bonne passe, je me suis dit qu’il fallait courir pour la jouer. J’ai eu un bon centre et voilà… C’est une belle victoire, il la fallait. C’est arrivé naturellement parce que j’ai l’habitude de marquer ce genre de but à l’entraînement. Ça fait du bien également parce que c’était important pour nous de gagner ce match. On remonte au classement, pour moi, c’était l’essentiel ». Bamba Dieng – source : Prime Vidéo (12/12/2021)