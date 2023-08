Mercato OM : Une offensive de l’Arabie Saoudite sur Ounahi, à un prix très étonnant…

La dernière ligne droite du mercato olympien pourrait bien être très agitée. Plusieurs départs sont notamment à prévoir. Le jeune international marocain Ounahi, pourrait faire l’objet d’une offensive de l’Arabie Saoudite…

Le marché des transferts estival fermera ses portes dans une semaine. Les dirigeants marseillais vont devoir gérer de nombreux dossiers dans le sens des départs et des arrivées. Ces dernières heures on apprenait que l’OM est en discussions avancées avec la Lazio pour le transfert de Mattéo Guendouzi. Placardisé depuis le début de la préparation estivale, Paul Lirola pourrait rejoindre le Génoa.

Un transfert à de l’ordre de 15/20M€ ?

Recruté lors du dernier mercato hivernal, Azzedine Ounahi intéressent deux clubs saoudiens (Al-Hilal et Al-Ahli) qui scrutent actuellement sa situation et pourraient faire une offre de 15 à 20M€, indique le journal l’Equipe dans son édition de ce mercredi. Aucune discussion n’a été entamée avec l’OM pour l’instant, précise le quotidien sportif. Les intermédiaires souhaitent d’abord sonder l’international marocain et son entourage.

Il serait quand même étonnant de voir l’OM céder ce joueur à un tel prix sachant que Marseille avait dû débourser aux alentours de 8 à 10M€ en janvier pour s’attacher les services de l’international marocains et que le SCO d’Angers dispose d’un pourcentage à la revente de 30%…

Blessé peu de temps après son arrivée, Ounahi n’avait pas pu participer à la seconde partie de saison. Son profil et son poste de prédilection ne lui permettent vraisemblablement pas d’être un pion essentiel du nouveau dispositif de Marcelino.