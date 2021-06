Mercato OM : Réunion décisive de Longoria pour un attaquant à 33M€?

Après l’officialisation de Gerson, Pablo Longoria avance sur plusieurs dossiers. Selon les informations du journaliste Pedro Almeida, l’Olympique de Marseille s’est positionné sur Rafael Leao et compte le récupérer en prêt avec OA de 33M€ !

L’Olympique de Marseille va avoir besoin de renforts cet été et notamment en attaque où plusieurs joueurs étaient en fin de contrat. C’est notamment le cas de Florian Thauvin ou encore Valère Germain. Avec les incertitudes sur l’avenir de Benedetto et Arek Milik, l’OM pourrait ne pas avoir un seul buteur la saison prochaine !

C’est pour cela que Pablo Longoria avance sur plusieurs dossiers. Les noms de Raspadori et de Rafael Leao ont été cité ces dernières semaines. Pour le jeune portugais, cela semble se préciser et il pourrait y avoir du nouveau dans les prochains jours !

En effet, selon les informations du journaliste Pedro Almeida, une réunion est prévue entre Longoria et les dirigeants de l’AC Milan. Des discussions autour d’un prêt avec option d’achat auraient déjà débuté. L’OA serait obligatoire et pourrait se situer autour de 33M€.

Une somme bien au dessus de sa valeur marchande située à 25M€ sur le site Transfermarkt. Pour rappel, le jeune portugais a rejoint l’AC Milan en provenance du LOSC. Le transfert était estimé à 29,5M€ en août 2019. Son contrat court jusqu’en juin 2024.

Pablo #Longoria will meet with Milan officials to advance to the hiring of Rafael #Leao. The French club will propose a 1-year loan with a purchase obligation clause of around 33M€. The meeting will take place next week. 🇵🇹🔵 #transfers #om #acm https://t.co/6flKWYnLn4

— Pedro Almeida (@pedrogva6) June 13, 2021