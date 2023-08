Mercato OM – Rongier : « Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive, je n’ai pas peur »

Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Valentin Rongier était présent en conférence de presse ce vendredi à la veille de la réception de Reims pour la 1ère journée de Ligue 1. Il a notamment évoqué la concurrence à son poste.

« Dans le foot de haut niveau, on est tout le temps remis en question. C’est la concurrence, c’est normal surtout dans un club comme l’OM. On doit respecter les décisions, si le coach ne m’a pas mis titulaire lors du dernier match. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive, je n’ai pas peur, » a ainsi indiqué l’ancien joueur du FC Nantes

Valentin Rongier : "On est déçus de ce résultat contre le Pana, mais il reste un match. On sait qu'on a les capacités pour gagner le match retour et c'est ce que l'on va faire. On est revanchard" #OM pic.twitter.com/7z2FTGFVWY

