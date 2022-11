Mercato OM : Sampaoli ne lâche pas cet indésirable de Tudor !

En manque de temps de jeu à l’Olympique de Marseille, Gerson souhaite bel et bien retourner au Brésil. Selon TodoFichajes, Sampaoli ne le lâche pas et aimerait le récupérer à Séville !

Depuis l’arrivée d’Igor Tudor, l’expérience de Gerson à Marseille a tourné au vinaigre. Le Brésilien est passé de titulaire indiscutable sous les ordres de l’Argentin à ne jouer que quelques rencontres avec le nouvel entraîneur croate. Ce gros changement l’a poussé à vouloir changer de club. Flamengo au Brésil souhaiterait bien le reprendre mais les deux clubs ont du mal à trouver un accord.

Séville ne lâche pas Gerson

D’après les informations de TodoFichajes en Espagne, le FC Séville apprécie bien le profil de Gerson. Le milieu de terrain pourrait y retrouver son ancien coach, Jorge Sampaoli, qu’il a bien connu à l’Olympique de Marseille. Seulement, le club andalou n’est pas le seul à s’y intéresser. Ces derniers jours, West Ham aurait aussi sondé le clan brésilien afin de le récupérer. Pour le céder, Pablo Longoria réclamerait 20 millions d’euros.

Pas d’accord avec Flamengo, un retour de Gerson envisageable

Pablo Longoria avait convié les journalistes en conférence de presse au centre RLD ce mardi afin de faire un bilan sur cette première partie de saison. Notre journaliste Benjamin Courmes l’a interrogé sur la situation de Gerson. Le président a confirmé les négociations avec Flamengo, le joueur a eu l’autorisation de partir au Brésil pour des raisons personnelles.

« On est en négociations avec Flamengo. Pour le moment, il n’y a pas d’accord. Le joueur est au Brésil, avec l’accord du club. On ne joue pas à FIFA sur la Playstation. Les joueurs ont un entourage, une vie… Et parfois, tout n’est pas aligné. Des joueurs sont plus adaptés à certains coachs… On a changé beaucoup de choses, de coachs, de joueurs à l’OM… C’est compliqué, pas tout le monde s’adapte à cela. La volonté du joueur est de retourner au Brésil. S’il n’y a pas d’accord, sinon il doit se réincorporer avec le groupe. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

