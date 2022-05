Ex OM: Nkoulou libre et retour aux sources pour Dib !

En fin de contrat avec Watford, l’ancien défenseur marseillais ne sera pas conservé par le club anglais. Nicolas Nkoulou sera donc libre cet été. De son côté, Marcel Dib est de retour à Toulon pour prendre le poste de directeur sportif, un come back dans le club de ses débuts.

C’est désormais officiel, Nicolas Nkoulou est sans club pour la saison prochaine. Arrivé l’été dernier dans le club de Premiere League, le défenseur camerounais n’aura disputé que 3 rencontres sur sa seule saison en Angleterre. En signant pour un an, l’ancien marseillais avait pour mission d’aider le club à se maintenir, une quête que l’ex romain a échoué. Une seule saison qui laissera sans doute un goût amer au natif de Yaoundé qui aura alterné entre contre performances et blessures à répétition. Le club a annoncé son départ à travers son compte Twitter, ainsi que le départ de plusieurs autres éléments comme le gardien Ben Foster ou l’attaquant Andre Gray.

À lire aussi: Mercato OM : Longoria a une nouvelle cible du côté d’Arsenal !

Watford FC can confirm that five first-team players have left the club.

We thank the departing players for their contributions and wish them the best of luck for the next steps in their careers.

— Watford Football Club (@WatfordFC) May 26, 2022