Mercato OM : « si Milik vient, je suis content »

En conférence de presse de reprise, hier, Antoine Kombouaré est revenu sur l’intention des Canaries de recruter Arkadiusz Milik.

Milik l’a fait savoir, il veut rester à Marseille, Longoria assure vouloir le garder mais son avenir est encore et toujours remis en question. La faute à des relations tendues avec l’entraineur marseillais, Jorge Sampaoli et à un besoin de vendre pour le club phocéen. Et c’est le surprenant club de Nantes qui souhaiterait tirer profit de la situation en récupérant l’international polonais.

Après son président il y a quelques semaines, c’est l’entraineur du FC Nantes qui a réagit hier à la rumeur, conscient que le dossier s’annonce compliqué. S’il y a un intérêt réel des Canaries, il est difficile de les imaginer avoir les moyens financiers pour se le procurer.

« Moi, j’ai arrêté de rêver » – A. Kombouaré

« Moi j’ai arrêté de rêver donc s’il vient je suis content. Et puis s’il ne vient pas… Donc voilà, donc on attend. Le profil pour moi c’est l’efficacité. À partir de là, les qualités sont différentes, mais si au final Milik est chez nous, je le dis bien avec un grand si, et qu’il nous marque 20 buts on oubliera Randal Kolo Muani. C’est la vie d’un club. L’objectif c’est surtout d’avoir un joueur efficace et que l’on gagne des matchs. » Antoine Kombouaré Source : Conférence de Presse du FC Nantes (29/06/2022)