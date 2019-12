Mercato OM: Strootman prêté cet hiver ?

En difficulté sur cette première partie de saison, Strootman pourrait quitter l’OM cet hiver. Afin de dégraisser sa masse salariale, le club olympien est prêt a se séparer de son joueur…

Malgré une seconde place au classement, Strootman ne convainc pas du côté de la Canebière. Pourtant, le néerlandais a joué 18 matchs cette saison et fait parti des joueurs les plus utilisés par Villas-Boas. Arrivé en 2018 en provenance de l’AS Roma contre une somme de 28 millions d’euros, l’international hollandais touche 500 000 euros par mois ce qui fait de lui un des joueurs les mieux payés du vestiaire. La direction olympienne qui souhaite dégraisser sa masse salariale, serait prêt à prêter son joueur selon l’Equipe » Le Néerlandais ne correspond plus à la période d’austérité décrétée. Sa direction sait qu’il sera dur de le sortir autrement qu’en prêt ». L’entraineur marseillais Villas-Boas expliquait en conférence de presse l’importance de Kevin Strootman…

Il est le choix numéro 1 au poste de sentinelle– Villas-Boas

A LIRE AUSSI :OM : « Strootman, utile, propre mais jamais indispensable… »

« Il monte en puissance depuis plusieurs matchs. Le problème est qu’il n’a pas la crédibilité qu’ont tous les autres dans la presse. Moi inclus. C’est un professionnel fantastique et une personne respectable. Son futur est resté incertain en début de saison. Il a répondu avec des bonnes performances. Il est dans le top 5 des joueurs les plus utilisés. Il est le choix numéro 1 au poste de sentinelle. » AVB– ConfOM