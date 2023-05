Mercato OM : Tudor, la porte de sortie se referme !

En s’imposant face à Auxerre l’OM est revenu à 5 points du PSG et a surtout conforté sa seconde place du classement de Ligue 1 devant Lens. Pour Tudor et ses ouailles, la fin de saison s’annonce donc palpitante. Concernant l’avenir du coach olympien, une porte de sortie majeure vient peut-être de se refermer.

L’Olympique de Marseille va-t-il conserver son entraîneur Igor Tudor la saison prochaine ? Ce dernier est annoncé dans la short-list de son ancien club la Juventus depuis de nombreux mois. Mais cette porte de sortie semble s’être refermée. En effet le directeur général turinois a expliqué que l’actuel entraîneur du club italien, Massimiliano Allegri, continuera à diriger la Juve la saison prochaine :

« Il est assez évident que Massimiliano Allegri va rester. Il sera notre entraîneur, il a signé un contrat de quatre ans et nous n’en sommes même pas à la moitié, » a ainsi déclaré le dirigeant italien au média DAZN.

A lire aussi : Ligue 1 : Le coach du TFC pense à l’AS Monaco et l’OM avant d’affronter le RC LensSous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2024, Igor Tudor et ses représentants ont prévu de discuter avec les dirigeants olympien en fin de saison. Récemment, le président de l’OM indiquait dans un entretien accordé au Figaro, vouloir conserver le coach croate : «J’aimerais que Tudor reste, mais je n’ai pas de boule de cristal pour lire l’avenir. Je suis très content de son travail. J’espère qu’il est aussi content que moi et nous ne devons pas seulement analyser les derniers résultats, car il faut prendre de la hauteur».