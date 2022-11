Mercato OM : Tudor vise un milieu de terrain portugais à 10M€ !

Le mercato devrait être agité du côté de l’Olympique de Marseille cet hiver. Le président Pablo Longoria a déjà de nombreux dossiers à gérer, notamment pour exfiltrer les joueurs qui ne font plus partie des plans de Tudor. Il pourra ensuite apporter des renforts à son entraîneur. Ce dernier vise un milieu de terrain de Fenerbahçe.

Le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria va de nouveau se montrer actif lors du prochain mercato hivernal. Dans un premier temps il va devoir trouver des portes de sorties aux joueurs peu ou pas du tout utilisés par Igor Tudor lors de cette première partie de saison. Le brésilien Gerson est ainsi plus que jamais sur le départ. L’attaquant Luis Suarez (24 ans), et le défenseur Isaak Touré (19 ans) et le milieu de terrain Pape Gueye (23 ans) pourraient ainsi quitter le club marseillais en janvier sous forme de prêt ou de transfert définitif.

10 millions d’euros pour Miguel Crespo

Ces départs pourraient ainsi permettre aux dirigeants de l’OM de renforcer l’équipe d’Igor Tudor avec des éléments qui correspondent mieux à son style de jeu. A en croire les informations de la presse Turc, le coach marseillais aurait d’ailleurs déjà coché un nom dans sa liste de vœux. L’ancien joueur de la Juventus viserait ainsi le milieu de terrain de Fenerbahçe Miguel Crespo (26 ans) sous contrat avec le club turc jusqu’au 30 juin 2024. Fenerbahçe réclamerait pas moins de 10 millions d’euros pour celui qui est devenu un maillot indispensable de l’équipe de Jorge Jesus.

