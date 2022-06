Mercato OM : Un club de Liga se positionne sur Konrad?

D’après les informations de La Provence, l’ailier de l’Olympique de Marseille Konrad De la Fuente est pisté par un club espagnol !

Arrivé à l’Olympique de Marseille l’été dernier, Konrad De la Fuente a réalisé un très bon début de saison. Virevoltant sur son côté gauche, l’Américain avait créé la surprise avant de disparaître peu à peu et d’avoir un jeu un peu trop stéréotypé.

Le Bétis veut Konrad?

Blessé en fin de saison, il a totalement disparu des radars et devrait faire son retour la saison prochaine dans l’effectif de Sampaoli… A moins que le club autorise son transfert ! En effet, selon La Provence, un club espagnol aurait coché son nom pour le mercato d’été.

Le quotidien local explique qu’il s’agit d’un club qui jouera une compétition européenne la saison prochaine. Pour Mundo Deportivo, il s’agit du Betis Seville qui a récemment perdu son ailier gauche Crisitan Tello… Il parait tout de même peu probable que l’OM laisser filer Konrad dès cet été.

Konrad, dans 2 ou 3 ans ce sera un top ailier — Pimienta

Interrogé par Furia Liga, son ancien éducateur au FC Barcelone Pimienta a complimenté son ancien poulain :

« Il a 20 ans, il a besoin de tranquillité. Il ne faut pas oublier qu’un joueur comme Andrés Iniesta a attendu d’avoir 22-23 ans pour gagner en maturité. Si un joueur de ce calibre mondial a eu besoin de ce temps… Gavi est une exception, Ilaix Moriba aussi et je ne parle pas de Messi. Mais tous les autres doivent suivre leur propre cheminement. Konrad, dans 2 ou 3 ans, ce sera un ailier top. Peut-être pas comme Mbappé mais il faut rester tranquille. Konrad peut aussi bien évoluer à droite comme à gauche. Il est bon des deux pieds. Il manie bien son pied droit mais son pied gauche, c’est la perfection. Avec moi, il a joué aux deux postes et il a le sens du but. Il est plus à l’aise avec son pied gauche, je ne sais pas pourquoi. Mais ça dépend aussi des discussions au sein de l’équipe au moment d’affronter un adversaire, trouver la meilleure position et la meilleure solution. C’est très difficile de trouver un joueur aussi déséquilibrant que Konrad, aussi bon des deux côtés. » Francisco García Pimienta– Source: Furia Liga ! (25/10/21)n