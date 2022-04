Mercato OM: Un club de Ligue des Champions sur Harit ?

Revenu en grande forme en ce mois de mars, Amine Harit attire de nombreuses convoitises. Prêté par Schalke 04, l’international marocain aurait tapé dans l’oeil de Villarreal qui le surveille attentivement.

La saison d’Amine Harit à l’Olympique de Marseille ressemble définitivement à des montagnes russes. Arrivé en grandes pompes et auteur d’une prestation très aboutie à Monaco (0-2) début Septembre et buteur lors de son entrée contre Rennes la semaine suivante (2-0), la saison du natif de Pontoise semblait lancé. Pourtant la suite sera beaucoup plus compliqué, régulièrement sur le banc, Harit devra se contenter de quelques entrées timides jusqu’à ne plus entrer du tout dans les plans de l’entraineur, Jorge Sampaoli.

À lire également : Mercato : L’OM et le LOSC se positionne sur une pépite de l’Inter Milan prêté à Brest?

Parti pour une fin de saison galère, on ne voyait pas comment l’OM pourrait lever l’option d’achat de l’international marocain. Pourtant en ce mois de mars, le joueur de 24 ans revient en grande forme avec deux prestations remarquées contre Nice (2-1) et surtout contre l’ASSE (2-4) où il a été buteur. Un retour au premier plan qui pourrait pousser la direction marseillaise et Pablo Longoria à entamer des discussions pour le conserver la saison prochaine. Il faudra cependant se montrer persuasif car les dernières sorties de l’ancien nantais ont tapé dans l’oeil de plusieurs clubs européens et plus particulièrement d’un grand club espagnol.

Harit, un avenir loin de l’OM ?

Selon les informations de l’Équipe, Villarreal surveillerait attentivement Amine Harit et pourrait profiter des difficultés financières de Schalke 04 qui tente de remonter en Bundesliga mais qui a perdu son principal sponsor russe, Gazprom. Les allemands pourraient alors brader Harit. Une aubaine pour le club entrainé pour Unai Emery.

Si l’OM ne semble pas hors course pour arracher la signature du joueur marocain, il faudra tout de même rapidement passer à l’action sous peine de le voir s’envoler vers de nouveaux horizons. Aucune discussions formelles n’ont été entamées avec le clan du joueur. Interrogé sur son avenir, hier en conférence de presse d’avant match contre le PAOK en Conférence League, Amine Harit ne semble pas savoir où il jouera la saison prochaine :

« Mon avenir ? Je ne pense pas que ce soit lié à qui que ce soit … À moi de de me concentrer sur ma fin de saison, il y aura des discussions après c’est certain. On verra à ce moment-là. » Amine Harit – Source : Football Club Marseille (06/04/2022)