Mercato OM : Un club italien a mis Igor Tudor dans sa short-list !

D’après les informations du média italien La Repubblica, Igor Tudor ferait partie des entraîneurs pistés par le Torino en Italie en cas de départ d’Ivan Juric.

Après une belle saison avec l’Hellas Verone, Igor Tudor a rejoint l’Olympique de Marseille à l’été 2022. Seulement, le coach croate a quasiment toujours changé de club après une saison depuis le début de sa carrière. De quoi se questionner sur son avenir? Il y a quelques jours, des médias italiens affirmaient que la Juventus se mordaient les doigts de ne pas lui avoir donné sa chance.

Le Torino met Tudor dans sa short-list?

Ce jeudi, c’est au tour du média La Repubblica d’affirmer que le Torino suit de près la situation de l’ancien joueur de la Juventus. Il ferait partie d’une short-list pour remplacer Ivan Juric qui pourrait quitter le club. Cela paraitrait étonnant de voir Tudor filer au Torino connaissant son attachement pour la Juventus.

🔴 Tudor 🇭🇷 est sur la short list du Torino en cas de départ d’Ivan Juric. La direction scrute également les entraîneurs de la Fiorentina, Bologne et le Héllas Vérone. #TeamOM (La republicca) pic.twitter.com/hnk17lfJis — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) March 9, 2023

Un jour Tudor reviendra pour entrainer la Juve

»Il était l’adjoint de Pirlo. Pirlo qui est passé entre Sarri et le retour d’Allegri. Effectivement il y a cette idée que la Juve a loupé le coche à ce moment là. Parce que sous Pirlo c’était lui qui donnait les entrainements qui donnait de la voix dans le vestiaire. Il avait un rôle d’adjoint mais qui était plutôt un super adjoint voir un entraineur bis. Et Tudor aurait certainement voulu enchainer à ce moment là. Au final ils sont allés sur une piste assez connue qui était Allegri. Il y a un sentiment d’amertume de ne pas avoir donné sa chance au produit Tudor à ce moment là. Surtout au vu de ce qu’il a réalisé aussi bien à l’Hellas Vérone qu’à l’OM. Pour l’anecdote quand ça n’allait pas pour la Juve en septembre, la rumeur circulait que Tudor pouvait être débauché en cours de saison. Il y avait clairement un intérêt pour faire venir Tudor à la Juve à plus ou moins court terme. C’est un entraineur qui va les intéresser de par son style de jeu de par son héritage. C’est la maison Juve, comme pour Conte. Je pense que l’histoire est déjà un peu écrite et qu’il reviendra à la Juventus. Après je ne sais pas quand. » Matthieu Grégoire – Source : Football Club de Marseille (23/02/2023)