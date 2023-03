OM : Imbroglio autour de Mbemba (qui pourrait manquer un match)

L’OM va jouer face à Annecy ce mercredi dans l’optique de se qualifier pour une demi-finale de Coupe De France. Chancel Mbemba est content de jouer à Marseille, son ancien sélectionneur a d’ailleurs expliqué qu’il avait repoussé une belle offre pour venir à l’OM.

Comme l’ancien attaquant de l’OM, Cédric Bakambu, Chancel Mbemba a été convoqué par l’équipe congolaise dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Le Congo va affronter par deux fois la Mauritanie, les 24 et le 29 mars prochain.

Mbemba absent face au MHSC ?

Le problème est que le second match va se jouer seulement deux jours avant la rencontre OM – Montpellier prévue le 31 mars. Un délais trop court pour permettre au solide défenseur de tenir sa place en Ligue 1. Le joueur va-t-il être obligé de choisir entre le second match avec son équipe nationale ou l’OM ? Si le joueur dispute le second match le 29, il ne devrait pas pouvoir tenir sa place deux jours plus tard en L1. Encore un calendrier bien pensé…

🐆 Voici la liste des2️⃣9️⃣ Léopards sélectionnés pour la double confrontation face à la Mauritanie. Quelles sont vos impressions ? #Congo #RDCMTN pic.twitter.com/M3thrIO217 — LEOPARDSFOOT (@leopardsfoot) March 8, 2023



Interrogé par le quotidien régional La Provence, l’ex-sélectionneur du Congo Florent Ibengue avait confié que Mbemba avait refusé une grosse proposition financière pour rejoindre l’OM : « Un club du Golfe le voulait et avait mis beaucoup d’argent. Il a refusé pour signer à Marseille, il voulait vraiment ce challenge ».

