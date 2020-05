Mercato OM : Un courtisan de Thauvin ne veut pas lâcher l’affaire !

Malgré ses récentes déclarations sur son avenir, Florian Thauvin continuerait d’être observé par un club italien selon le 10 Sport…

Ce vendredi, Le 10 sport nous a informé que Florian Thauvin est toujours observé du côté de la Serie A. L’international français aurait été approché par des représentants du Milan AC. Plusieurs clubs seraient en effet intéressés par son profil comme Valence et l’AS Roma…

POURQUOI TU VEUX QUE JE M’EN AILLE? ICI JE SUIS BIEN — THAUVIN

Mais les Milanais auraient tenté de prendre contact avec le joueur pour le convaincre de les rejoindre. A un an de la fin de son contrat, l’ailier marseillais représente un un profil très intéressant financièrement pour ces clubs… Mais le joueur l’a rappelé récemment dans un live Instagram : il veut rester. A voir s’il arrive à trouver un accord avec la direction marseillaise afin de prolonger son contrat.

« Je reste à Marseille, je te le dis ! Moi je ne rigole pas, je te le dis, je reste. Comme ça le débat est clos. Parce que je vois des trucs passer tous les jours. Pourquoi tu veux que je m’en aille? Je vais pas te faire la chanson mais tu sais très bien ce que représente le club pour moi. Ici je suis bien. En plus j’ai perdu une saison (avec sa blessure, ndlr) et je vais partir au moment où on va jouer la Ligue des Champions alors que ça fait des années que je me bats pour ça? Pourquoi tu veux que je parte? »

Florian Thauvin – Source : Instagram