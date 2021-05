En prêt au Genoa, Kevin Strootman retrouve du temps de jeu et de l’efficacité en Serie A. Selon la Gazzetta Dello Sport, la direction italienne n’aurait pas les moyens de le conserver.

Arrivé sous l’ère de Rudi Garcia et de Jacques-Henri Eyraud, Kevin Strootman n’aura pas vraiment réussi à s’imposer à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain passé par l’AS Roma est arrivé avec un statut de cadre, le plus gros salaire du vestiaire mais ne l’a pas justifié sur les pelouses de Ligue 1.

Avec Villas-Boas, il n’a pas vraiment brillé et a petit à petit perdu sa place de titulaire face à Valentin Rongier et l’éclosion de Boubacar Kamara au milieu. Il ne s’est contenté que de bouts de matchs et quelques apparitions dans le onze de départ. La situation ne lui convenait plus et le Néerlandais a rejoint le Genoa en prêt cet hiver.

SON SALAIRE POSE PROBLÈME…

Tout se passe pour le mieux en Serie A pour Strootman. Auteur de bonnes prestations, il est très souvent titulaire, donne des passes décisives… Si bien que le club italien a envisagé la possibilité de le conserver ce qui serait une bonne chose pour le joueur ainsi que l’OM qui économiserait son énorme salaire.

C’est justement le problème du Genoa : le salaire. Avec près de 5 millions d’euros par an, il sera très compliqué pour les Italiens de s’aligner. La Gazzetta Dello Sport affirme cependant que d’autres clubs de Serie A ou à l’étranger seraient prêts à le récupérer.