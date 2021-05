Mercato OM : Coup de génie à venir de Longoria pour Vidal ?

Tandis que Jorge Sampaoli aurait approuvé l’idée de faire rejoindre Arturo Vidal à l’Olympique de Marseille, les dirigeants auraient une idée pour solutionner les exigences salariales du chilien selon le journaliste italien Nicolo Schira…

Sous contrat avec l’Inter Milan jusqu’en juin 2022, Arturo Vidal dispose d’un salaire annuel de 6,5 millions d’euros. Toutefois selon le journaliste italien spécialisé Nicolo Schira, les dirigeants marseillais seraient disposés à verser ce salaire au milieu de terrain chilien. Mais visiblement pas sur une année…

Arturo #Vidal could leave #Inter this summer. His salary (€6,5M for the next year) is too high. Jorge #Sampaoli loves him and #OlympiqueMarseille have shown interest, but the midfielder is expected to spread the salary on 2-years. #transfers #OM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 30, 2021