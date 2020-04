Mercato OM : Un jeune ailier néerlandais pour remplacer Thauvin ?

En juin prochain, il ne restera plus qu’une année de contrat à Florian Thauvin. Ce dernier n’a toujours pas entamé de discussion avec les dirigeants de l’OM pour une prolongation de contrat, et ces derniers penseraient à le remplacer par un jeune néerlandais…

Florian Thauvin pourrait donc quitter l’Olympique de Marseille dans un an pour zéro euro. Les dirigeants de l’OM n’ont en effet pas proposé de prolongation de contrat à l’international français. Il n’en n’ont tout simplement plus les moyens après avoir fait exploser la masse salariale du club des dernières années. Et pour le remplacer, les dirigeants marseillais auraient pensé à un jeune ailier néerlandais…

Dortmund et valence à l’affut

A lire aussi : Mercato : L’OM en concurrence avec Lyon pour un jeune crack Ghanéen ?

En effet, selon le journaliste Manu Lonjon, l’OM est entré en négociations avec le club de Nijmegen pour s’attacher les services de Anthony Musaba. L’ailier gauche arrive en fin de contrat en 2021 et pourrait être une alternative à un éventuel départ de Florian Thauvin. Dortmund, Stuttgart et Valence sont aussi intéressés…