Mercato OM – Riolo : « 20M€ pour Thauvin ce serait déjà beau »

Le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo a donné son sentiment sur le cas Florian Thauvin qui n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’OM et risque ainsi de partir libre en juin 2021.

L’attaquant olympien Florian Thauvin va-t-il quitter l’OM au terme de son contrat en 2021 ? Aucune prolongation de contrat ne lui a en tout cas été proposée à ce jour. Et pour cause, le club phocéen n’a vraisemblablement plus les moyens de le faire. La priorité numéro 1 du président de l’Olympique de Marseille Jacques Henri Eyraud est en effet désormais de réduire la masse salariale. Pour Daniel Riolo, si les dirigeants tentent de le vendre cet été, il devront fortement le brader..

» De toute façon il vaut mieux en tirer quelque chose (au prochain mercato ndlr) car c’était un joueur que le club espérer vendre à des hauteur pharaonique, 70–80M€, alors qu’il n’y avait rien hein? Entre temps il s’est blessé, il n’a pas joué. Ca va être quoi le plan pour l’OM ? Le garder quitte à le faire partir libre quitte au moins à avoir un bon joueur dans l’équipe l’année prochain surtout si tu vas en Ligue des champions ? Ou le vendre là. Mais va-t-il y avoir des clients et pour quel prix ? Un joueur à qui il reste un an de contrat blessé, et qui n’a pas joué de la saison, 20 millions d’euros ce serait déjà bien. Au niveau de la gestion financière c’est fou quand on » Daniel Riolo — Source: RMC Sport