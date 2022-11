Mercato OM : Un nouveau milieu de terrain pisté par Longoria (en Ligue 1) !

Pablo Longoria aurait coché le nom de Nabil Bentaleb pour ce mercato hivernal d’après Foot Mercato et Treize013. L’international algérien est revenu en Ligue 1 à Angers depuis le début de la saison et aurait tapé dans l’oeil du président.

Avec le départ de Gerson et l’absence prolongée d‘Amine Harit, l’Olympique de Marseille va devoir se renforcer lors de ce mercato hivernal 2023. Pablo Longoria a évoqué son plan pour cet hiver en conférence de presse il y a quelques jours, affirmant notamment la possibilité de voir un élément offensif venir dans l’effectif d’Igor Tudor.

Bentaleb pisté par l’OM?

D’après les informations du compte Twitter Treize013 ainsi que Foot Mercato, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Nabil Bentaleb. Le milieu de terrain est revenu en Ligue 1 et évolue actuellement à Angers. Ancien joueur de Tottenham notamment, l’international algérien évolue à un bon niveau et aurait tapé dans l’oeil de Pablo Longoria.

D’autres clubs se positionne pour Bentaleb

A LIRE AUSSI : Rumeurs Mercato OM : Longoria va piocher le remplacer de Gerson en Ligue 1?

Le LOSC, Lyon ou encore Rennes apprécient son profil. Des clubs italiens auraient également manifestés un intérêt. De quoi faire réfléchir Bentaleb? Pour son départ, le SCO d’Angers réclamerait une somme comprise entre 7 et 10 millions d’euros. Un tarif abordable pour l’OM qui devrait récupérer un peu d’argent du départ de Gerson qui n’est pas encore officiel.

Info : Nabil Bentaleb est sur le départ du SCO et transférable dès cet hiver. Rennes, Lille, l’OM sont très intéressés. L’OL pourrait aussi s’engouffrer ainsi que 2 clubs italiens jouant la C1. Angers demande entre 7 et 10 M€. @Santi_J_FM https://t.co/pMmXJ8eVSr — Sébastien Denis (@sebnonda) November 19, 2022

Ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver

« Tout d’abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement. C’est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C’est quelqu’un qu’on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors. Si on vend Gerson et qu’on perd Harit, et la tendance est qu’il rate toute la saison, oui ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

#Longoria sur Amine #Harit : « J’ai des pensées pour lui. C’est un coup dur pour le club et pour le joueur. Il est très important pour nous, ce qu’il représente pour le vestiaire et ce qu’il donne à l’ambiance… Il est très apprécié pour son foot et son niveau humain » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 15, 2022