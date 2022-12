Mercato OM : Un rendez-vous décisif ce mercredi pour l’avenir de Gerson?

D’après les informations du journaliste brésilien Julio Miguel Neto, l’Olympique de Marseille et Flamengo ont un rendez-vous décisif ce mercredi pour l’avenir de Gerson !

L’Olympique de Marseille a bel et bien songé à se séparer de Gerson mais compte bien récupérer une belle somme de son départ. Le milieu de terrain brésilien souhaiterait retourner à Flamengo, son ancien club mais les deux directions ne semblent pas arriver à tomber d’accord.

D’après les informations du journaliste brésilien Julio Miguel Neto, les dirigeants brésiliens se seraient mis en tête de laisser se fatiguer les Marseillais dans ce dossier pour obtenir la vente de Gerson à moindre coût. Ce mercredi, un nouveau rendez-vous devrait avoir lieu avant la demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et le Maroc.

#Olympique começa o processo de recuo, e insistência do #Flamengo por Gerson é analisado a distância estrategicamente, Staff e o rubro-negro estão alinhados, e querem vencer os franceses pelo cansaço.

Amanhã pela manhã, ocorrerá mais uma reunião, antes da semi da copa do mundo! — JULIO MIGUEL NETO (@JulioMiguelNeto) December 13, 2022

Bon plan mercato OM : José Cifuentes, le profil idéal pour remplacer Gerson !

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Même avec un recrutement relativement efficace cet été, les imprévus ont totalement rebattus les cartes dans l’effectif marseillais. Pablo Longoria a d’ores et déjà annoncé sa volonté d’être actif sur le mercato hivernal. Dans cette optique, José Cifuentes aurait un profil intéressant pour remplacer un Gerson donné partant !

FOCUS SUR José Cifuentes

Club actuel Los Angeles FC Poste Milieu Taille 1m78 Age 23 ans Valeur estimée par Transfermarkt 12M€

Qui est-il ?

José Cifuentes est un milieu équatorien de 23 ans. Ce droitier évolue au Los Angeles FC en MLS.

José Cifuentes, un milieu box-to-box qui enchaine les courses

Notre confrère Pierre Gerbeaud (@PierreGerbeaud), qui travaille pour Lucarne Opposée depuis la Colombie, nous a proposé ce bon plan mercato :

« Il y a ce profil au LAFC que j’aime beaucoup, un profil un peu à la Gerson, donc si le brésilien venait à partir ça serait une bonne idée pour le remplacer. José Cifuentes, c’est un équatorien qui a participé à la Coupe du Monde avec sa sélection. C’est vraiment une bonne pioche mais l’inconvénient c’est que son transfert va couter très cher. Même s’il est en fin de contrat en décembre 2023, son club va en demander beaucoup. Il a vraiment le profil d’un milieu de terrain moderne, il est surement plus intéressant offensivement que défensivement, il se projette très vite dans la surface. Cifuentes marque beaucoup, il a marqué 7 buts cette saison en MLS, et 6 passes décisives. Il va vite vers l’avant, il a un jeu de tête pas trop mal, un joueur moderne qui récupère beaucoup de ballons et qui a une bonne lecture de jeu. Il n’est pas dans le même registre que Gerson dans la protection de balle avec son corp, il est moins dans ce registre, mais c’est un milieu box-to-box qui enchaine les courses. Les efforts pour lui ne sont pas un problème. Un bon milieu, le joueur idéal pour moi pour remplacer Gerson si ce dernier part. Il faudrait quand même qu’il s’adapte à l’intensité demandée par Tudor concernant le pressing… » Pierre Gerbeaud – source : FCMarseille (12/12/2022)

