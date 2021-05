Mercato OM : Une nouvelle offre pour Gerson, Flamengo serait d’accord !

Le feuilleton Gerson ne désemplit pas ! Le milieu de terrain brésilien aurait fait l’objet d’une nouvelle offre qui pourrait satisfaire Flamengo.

Les négociations entre l’Olympique de Marseille et Flamengo continueraient toujours selon Globo Esporte, un média brésilien. Gerson serait de plus en plus proche d’une arrivée à Marseille avec la nouvelle offre formulée par les représentants du club.

Longoria offrirait 25M€ + 5M€ de bonus au club brésilien… Ces bonus seraient applicables en cas de qualification en compétitions européennes pour l’OM et selon les performances du milieu de terrain sous les couleurs marseillaises.

20% A LA REVENTE, ACCORD POUR JOUER LES JO2020..

Comme évoqué par Foot Mercato, Flamengo devrait récupérer 20% d’une future vente de Gerson. L’OM aurait également donné son accord pour que le Brésilien joue les Jeux Olympiques cet été du 21 juillet au 7 août prochain.

Selon Globo Esporte, toutes ces discussions et négociations devraient bientôt déboucher vers un accord entre les deux clubs. L’imbroglio autour de l’homme d’affaires Tiago Guadagno, s’annonçant comme le représentant de Gerson ne devrait pas interférer dans le transfert.