Mercato OM : Une bonne nouvelle à venir pour Longoria?

Prêté avec option d’achat au Hertha Berlin, Nemanja Radonjic aurait réussi à convaincre la direction allemande de le conserver définitivement !

L’Olympique de Marseille a réussi à trouver un point de chute à Nemanja Radonjic et Kevin Strootman en manque de temps de jeu sous les ordres de Villas-Boas.

À la fin, c’est une histoire d’argent — Friedrich

Prêté au Hertha Berlin, l’ailier serbe n’a pas réussi à s’imposer tout de suite mais a gagné en confiance et a même été décisif ! En effet, en 12 apparitions en Bundesliga, il a offert deux passes décisives et marqué un but.

Ces prestations ont permis notamment au club allemand de se maintenir en première division alors que cela n’était pas acquis avant qu’il arrive ! Questionné au sujet de l’avenir du Serbe par les supporters du club berlinois, Arne Friedrich le directeur sportif n’a pas caché son intention de le conserver.

« Sportivement, il nous a convaincus. Nemanja est un joueur qui a tout. Il a de la vitesse, il peut attirer deux ou trois adversaires. Il peut faire la différence. À la fin, c’est une histoire d’argent. » Arne Friedrich, le directeur sportif du Hertha Berlin – Source : Instagram