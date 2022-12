Mercato OM : Une piste de Longoria affole l’Europe !

L’Olympique de Marseille a coché le nom de Sofyan Amrabat pour le mercato hivernal. Le milieu de terrain marocain affole l’Europe d’après les informations de Foot Mercato.

La Coupe du Monde a été remportée par l’Argentine en cette année 2022. Lionel Messi a enfin soulevé ce trophée et a donc empêché les Bleus d’enchaîner avec un deuxième sacre d’affilée. Cette édition au Qatar aura mis en lumière plusieurs joueurs dont plusieurs marocains.

Le club italien n’est pas fermé à une vente même pour cet hiver et une offre d’environ 40 millions devrait être suffisante pour le laisser partir — Foot Mercato

Sofyan Amrabat n’a pas échappé aux yeux de Pablo Longoria qui était sur place. Le président marseillais saura-t-il convaincre le joueur de la Fiorentina? Cela ne sera pas une tâche aisée puisque ce dernier a les faveurs de beaucoup de clubs européens. Foot Mercato détaille les offres qu’il a entre ses mains.

« Selon nos informations, la Fiorentina tente aussi de le prolonger, conscient qu’il serait une perte sportive énorme pour la suite de la saison. Le club italien n’est pas fermé à une vente même pour cet hiver et une offre d’environ 40 millions devrait être suffisante pour le laisser partir. En Liga, c’est aussi l’Atlético de Madrid qui est entré dans la course surtout que le joueur a récemment déclaré apprécier Diego Simeone et les Colchoneros. Un club allemand s’est aussi positionné. Sofyan Amrabat aura donc l’embarras du choix pour son avenir. » Source : Foot Mercato (18/12/22)

🚨Info: Sofyan Amrabat 🇲🇦💫 ▫️Klopp 🇩🇪 le veut et a déjà rencontré l’agent du joueur.

▫️Nouvelles discussions prévues avec les Reds

▫️Intérêt de Tottenham et l’Atlético Madrid

▫️Amrabat 🇲🇦 préfère Liverpool

« C’est un grand honneur d’être lié à de tels clubs. En ce moment, je joue pour la Fiorentina. J’ai beaucoup de respect pour mon club, c’est une grande équipe. J’ai un grand entraîneur et une grande relation avec le propriétaire Rocco Commisso, qui m’a amené à la Fiorentina, mais aussi avec Joe Barone (directeur général du club) et Daniele Prade (directeur sportif). J’ai beaucoup de respect pour eux et pour le club. J’ai un grand entraîneur (Vincenzo Italiano) à la Fiorentina. Je n’aime pas parler des autres. Mais oui, ce que Simeone fait, ce qu’il a réalisé… Il entraîne l’Atlético depuis de nombreuses années. J’aime son style de jeu. Il a gagné beaucoup et j’ai beaucoup de respect pour lui. Les joueurs de son équipe sont physiquement forts et agressifs. J’aime jouer de cette façon. Le championnat espagnol est l’un des meilleurs au monde. C’est aussi fort que la Premier League. L’Italie aussi. Peut-être qu’un jour je jouerai là-bas. J’ai 26 ans, personne ne sait ce que l’avenir nous réserve. » Sofyan Amrabat – source : Marca (14/12/2022)