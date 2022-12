Mercato OM: Une piste de Longoria déjà à oublier ?

Intéressé par le profil de Rami Bensebaini depuis un long moment, Pablo Longoria ne pourra pas faire venir l’international algérien à Marseille. Libre en juin prochain, l’ancien rennais devrait rejoindre le Borussia Dortmund.

Le poste de latéral gauche est un chantier important pour Pablo Longoria. Si Nuno Tavares a réalisé un bon début de saison avant de lever le pied et d’être plus frustrant pour les supporters, le portugais ne devrait certainement pas continuer l’aventure à Marseille, sauf surprise. Prêté sans option d’achat, Arsenal se montrera vraisemblablement très gourmand dans ce dossier. De plus, Tavares n’a pas de remplaçant direct dans l’effectif puisque pour pouvoir le faire souffler, Igor Tudor installe Clauss dans le couloir gauche et Kaboré sur le côté droit. Pablo Longoria ciblait un international algérien mais cette piste serait d’ores et déjà terminée.

Bensebaini direction Dortmund !

A LIRE: OM: Boudjellal ne veut pas d’un match à Martigues !

Rami Bensebaini, pisté par Pablo Longoria depuis un certain moment ne se rendra pas sur la Canebière cet été. L’ancien joueur du Stade Rennais devrait, selon les informations de Sky News, signer en faveur du Borussia Dortmund. En effet, le BVB doit remplacer Raphaël Guerreiro, libre en juin 2023. Le latéral gauche offensif, passé par Lorient, pourrait cependant être une excellente solution pour Pablo Longoria dans sa quête. Reste à savoir si le dossier est potentiellement possible puisque le portugais ne manquera certainement pas de courtisans lors du prochain mercato.