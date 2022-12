OM: Boudjellal ne veut pas d’un match à Martigues !

Mourad Boudjellal annonce sa volonté de déclarer forfait pour la rencontre face à l’OM depuis quelques jours et la décision de disputer la rencontre à Martigues ne semble pas l’en dissuader. Le Président de Hyères a encore menacé de ne pas disputer la rencontre.

La programmation du match de Coupe de France entre l’Olympique de Marseille et Hyères pose problème depuis plusieurs semaines. Un temps imaginé à Toulon, les autorités ont refusé cette option par peur de rixes entres supporters marseillais et toulonnais. Alors, l’option numéro deux se portaient vers le Stade Vélodrome mais ça ne sera à priori pas le cas non plus. La Fédération a finalement décidé d’organiser la rencontre à Martigues, comme nous vous l’annoncions hier. Cependant, problème, Mourad Boudjellal est complètement contre cette idée.

Hyères va réellement déclarer forfait ?

Mourad Boudjellal avait annoncé il y a plusieurs jours maintenant sa volonté de déclarer forfait pour la rencontre si le match ne se disputait ni à Toulon, ni à Marseille. Le Président du club de Hyères semble toujours campé sur ses positions et aurait déclaré à BFM Var sa volonté de ne pas disputer la rencontre si cette dernière se déroule à Martigues. L’ancien patron du RCT aurait même avouer ne pas savoir où se situait Martigues. Ironie ou non, le flou persiste toujours sur la tenue ou non de la première rencontre de Coupe de France de l’année pour les olympiens.