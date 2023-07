La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Pablo Longoria n’a pour le moment recruté qu’un seul élément, Geoffrey Kondogbia, pour autant le président olympien va devoir aussi gérer les départs. Le latéral droit espagnol Pol Lirola ne serait pas pressé de quitter Marseille d’après La Provence aujourd’hui. Le club chercherait toutefois à le vendre.

Pol Lirola sort d’une saison très compliquée à Elche où il était prêté par l’OM cette année. Il n’y a disputé que 12 petites rencontres de Liga est a passé le plus clair de son temps sur le banc.

En échec, il est de retour à Marseille cet été, où il souhaiterait rester. C’est en tout cas ce que révèle aujourd’hui La Provence qui précise que d’après l’entourage du joueur « en principe il restera à Marseille ».

Le clan Lirola ne pense pas à un départ

Malgré tout, le club veut s’en débarrasser car il n’entrerait pas dans les plans de la direction alors on pourrait s’acheminer vers un bras de fer si l’espagnol de 25 ans n’est pas pressé de partir.

🔹Recruté pour 13M€, Pol Lirola 🇪🇸 n’est pas pressé de quitter l’OM. « En principe il restera à Marseille » souffle t’on dans son entourage. Ce n’est évidemment pas la tendance et le club cherche un latéral droit en plus de Clauss pour compléter l’effectif. (@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/CKvUopKDRK — Infos OM (@InfosOM_) July 7, 2023

D’autres plans sur le poste

Lirola était arrivé de la Fiorentina en prêt en janvier 2021 avant d’être acheté par l’OM l’été suivant pour 13 millions d’euros après 6 mois convaincants. Par la suite il est rentré dans le rang jusqu’à ce prêt raté en Espagne la saison passée.

On l’a souvent vu évoluer comme piston alors sa place dans l’effectif marseillais semble compromise, d’autant que le Javier Ribalta s’est montré très clair concernant les retours de prêt. « Ils doivent trouver une solution le plus vite possible », a déclaré le directeur du football lors de la conférence de presse de reprise.

| Les cas des anciens prêtés | Javier Ribalta a été clair en conférence de presse aujourd’hui. Amavi, Lirola, et Konrad ne reprendront pas avec le groupe et une solution doit être trouvée pour eux » le plus vite possible » pic.twitter.com/PhP7VM0lWo — LePetitOM (@lepetitom) July 4, 2023



Aussi, le club étudie d’autres solutions en plus de Clauss sur le poste et le portugais de Valence Thierry Correia est une piste sérieuse. L’OM et Lirola vont donc devoir trouver un terrain d’entente rapidement pour celui qui n’est plus valorisé qu’à 2M€