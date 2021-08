A la recherche de latéraux pour approfondir l’effectif de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur Daniel Wass. Le Danois aurait refusé de s’entraîner pour une gêne musculaire. Une blessure pour mettre pression sur Valence?

L’Olympique de Marseille serait déterminé à l’idée de recruter Daniel Wass. Avec un an de contrat et ses 32 ans, il ne devrait pas coûter très cher à Pablo Longoria. Selon les information de SuperDeporte, Valence FC réclamerait 8 millions d’euros à l’OM pour lâcher son joueur. Le président marseillais aurait formulé une offre de moins d’1 million d’euros, refusée par le club de Liga.

WASS NE S’EST PAS ENTRAÎNE NORMALEMENT CE MARDI

Toujours selon le média espagnol, Daniel Wass aurait refusé de s’entraîner ce mardi. Se plaignant d’une gêne musculaire, il s’est isolé du groupe. Ce lundi à son retour en Espagne, il s’est entraîné normalement.

Dans l’attente de boucler le dossier Pol Lirola qui tarde, Pablo Longoria a affirmé en conférence de presse qu’il espérait également faire signer Daniel Wass mais tout en gardant du respect envers Valence, un club où il a travaillé il y a quelques années.

« Pour Pol, les négociations avec la Fiorentina sont en cours, dans ce marché ça évolue lentement pour certains joueurs. Comme toujours dans une négociation, il faut arriver au moment où tout le monde est content. (…) Pour Wass, on a beaucoup de respect pour ce joueur que j’ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu’on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n’a plus qu’un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)

Wass est un joueur capable de prendre la place de tout le monde !

Dans un épisode de Débat Foot Marseille diffusé en direct lundi 26 juillet 2021, notre consultant Jean-Charles De Bono s’est exprimé au sujet d’une probable arrivée de l’international danois. Selon lui, il faudra se méfier du joueur de Valence…

« Wass? Même si Lirola vient, il est capable de jouer de partout lui ! Attention à Wass. Il va venir sur la pointe des pieds mais qui est capable de prendre la place de tout le monde. Si ce joueur venait, ce serait une très bonne acquisition. Il est capable de suppléer beaucoup de joueurs, il a de l’activité, de l’expérience. Il a de qualité au niveau de ses centres, de ses passes… Sa participation au jeu. J’aime beaucoup ce joueur, il est toujours au devoir, dans l’état d’esprit et il est capable de jouer à tous les postes ! A gauche, à droite, dans le milieu de terrain… Il est vraiment très polyvalent. Il a de l’expérience, il sait se gérer sur un terrain. Il a une faculté bien entrer dans les contres. Il est international, on a pu le voir à l’Euro avec le Danemark. Il ne parle pas beaucoup mais il agit ! J’ai l’impression que le joueur lui-même a envie de venir. Il connait la Ligue 1, il connaît la ferveur du Vélodrome. Je pense qu’il arriverait à le gérer assez facilement. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (26/07/21)