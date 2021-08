Mercato OM : « Maksimovic pourrait être le pendant droit de Luan Peres »

OM Mercato

L’Olympique de Marseille aurait un accord avec le défenseur central expérimenté, Nikola Maksimovic. Une arrivée qui pourrait laisser la place à un départ de Duje Ćaleta-Car. Dans cet extrait de notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, Mourad Aerts a évoqué la polyvalence du serbe qui pourrait être précieuse dans l’effectif de Jorge Sampaoli.

En vue d’un éventuel départ de Duje Ćaleta-Car lors du mercato estival, l’Olympique de Marseille serait à la recherche d’un défenseur central expérimenté pour le remplacer. À en croire le journaliste Gianluca Di Marzio, le club phocéen aurait un accord salarial avec Nikola Maksimovic. Libre de tout contrat depuis son départ de Naples, il arriverait gratuitement du côté de Marseille. Cependant, l’OM attendrait de vendre avant de recruter un nouveau joueur. Séville serait également à l’affût sur ce dossier.

MAKSIMOVIC POURRAIT AVOIR LE PROFIL DE LUAN PERES MAIS DU CÔTÉ DROIT – MOURAD AERTS

« C’est un défenseur central qui a déjà pu jouer latéral droit il me semble. Il pourrait avoir le profil de Luan Peres mais du côté droit. Numériquement, il remplacerait Duje Ćaleta-Car. Après, il est un peu plus polyvalent que Duje Ćaleta-Car mais il est un peu plus vieux aussi. Je me souviens l’avoir vu sur des feuilles de match comme des Naples-Liverpool, des matches comme ça. Il me semble qu’il jouait latéral d’ailleurs à l’époque. Je garde un bon souvenir de ce joueur. Il me semble que Maksimovic a eu une bonne période en tant que latéral droit à Naples mais je suis plus sûr. Finalement, l’idée de l’OM, ce serait peut-être d’avoir une doublure en tant que défenseur central et en tant que latéral droit si tu changes de système. Il pourrait donc servir de doublure à Saliba ainsi qu’à Lirola. » Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille (01/08/2021)