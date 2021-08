L’Olympique de Marseille a une priorité : récupérer Pol Lirola au poste de latéral droit ! Jorge Sampaoli et Pablo Longoria ont de la concurrence dans ce dossier puisque l’Atalanta serait déterminé à l’idée de le faire signer !

Après huit recrues, Pablo Longoria n’a toujours pas terminé son mercato ! Le président espagnol est toujours déterminé à l’idée d’étoffer l’effectif qu’il mettra à disposition de Jorge Sampaoli pour la saison prochaine.

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo longoria – Source : Canal + (31/07/21)

L’Atalanta fonce sur Pol Lirola

La priorité de l’homme fort de l’Olympique de Marseille est le poste de latéral droit. Pour le moment, il n’y a aucun joueur qui évolue dans cette position dans l’effectif du club… Le président et directeur sportif souhaiterait donc recruter Pol Lirola qui était en prêt à l’OM la saison dernière. Selon Tuttosport, d’autres clubs commencent à vouloir recruter l’Espagnol dont l’Atalanta en Serie A. Avec la blessure d’Hans Hateboer, le club italien veut renforcer son côté droit de la défense.

Un coup dur pour Pablo Longoria dans ce dossier même si Pol Lirola a toujours affirmé sa volonté de rejoindre l’Olympique de Marseille, club pour qui il a eu un coup de coeur la saison dernière en ne jouant que six mois en prêt. La concurrence de l’Atalanta ne devrait pas entâcher ce dossier malgré la longueur qu’il prend à se faire et qui laisse le poste de latéral droit totalement vide pour Jorge Sampaoli. Un fait qui n’est pas facile à avaler pour Pablo Longoria qui l’a d’ailleurs affirmé en conférence de presse.

« On doit chercher à compléter l’effectif. Il y a encore des positions où nous ne sommes pas prêts. A titre individuel, je ne suis pas content de cette situation, de moi-même, et je prends mes responsabilités auprès du coach. Il est toujours mieux d’avoir l’effectif le plus complet avant de débuter la saison » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (05/08/21)