Mercato OM : Situation toujours bloquée pour la priorité de Sampaoli et Longoria?

L’Olympique de Marseille n’a toujours pas de latéral droit dans son effectif. Un échec très mal vécu par Pablo Longoria qui aurait aimé en faire venir un pour contenter Jorge Sampaoli. La priorité à ce poste, Pol Lirola, n’est toujours pas arrivé et cela risque de tarder…

Avec près de huit recrues dans son effectif, Pablo Longoria n’a pas réussi à faire signer un latéral droit pour le moment. En conférence de presse, le président de l’Olympique de Marseille a affirmé qu’il vivait très mal cette situation.

« On doit chercher à compléter l’effectif. Il y a encore des positions où nous ne sommes pas prêts. A titre individuel, je ne suis pas content de cette situation, de moi-même, et je prends mes responsabilités auprès du coach. Il est toujours mieux d’avoir l’effectif le plus complet avant de débuter la saison » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (05/08/21)

La situation est toujours bloquée

Les priorités au poste de latéral droit sont Daniel Wass et Pol Lirola. A ce jour, aucun des deux joueurs n’a signé un contrat à l’Olympique de Marseille et cela ne devrait pas se faire tant qu’une vente n’est pas officialisée par le club. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le président marseillais en conférence de presse.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : La destination de Benedetto semble se confirmer !

Si Pol Lirola semble déterminé à l’idée de rejoindre l’OM, la Fiorentina n’est pas prête à le lâcher pour une somme inférieure à 13 millions d’euros. Les deux clubs continuent de négocier mais les discussions n’aboutissent à rien depuis plusieurs semaines.

Selon le directeur de TMW Radio, Niccolo Ceccarini, la situation est « toujours bloquée » mais la Fiorentina travaille déjà pour lui trouver un remplaçant digne de ce nom. Deux pistes seraient actuellement très chaudes.

« Pour l’instant, la situation est toujours bloquée. Si un accord entre la Fiorentina et Marseille aboutit à la vente de l’arrière espagnol, les deux principales options s’appellent Stryger Larsen et Zappacosta. L’arrière latéral de l’Udinese peut être pris pour 3-4 millions d’euros, alors que pour le latéral de Chelsea, la valorisation est légèrement plus élevée. Les deux arriveraient. La piste du Danois est plus chaude. » Niccolo Ceccarini – Source : TMW Radio