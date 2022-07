[OFFICIEL] Mercato : L’OM annonce le transfert surprise de la quatrième recrue !

Après Mbemba, Isaak Touré et Samuel Gigot, l’Olympique de Marseille officialise l’arrivée de l’attaquant Luis Suarez ! Le Colombien de Grenade débarquera dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale.

L’Olympique de Marseille a officialisé sa quatrième recrue ce lundi soir dans la plus grande des surprises ! Le club a trouvé un accord avec Grenade pour le transfert de l’attaquant colombien Luis Suarez. Déjà cité comme une piste de Longoria il y a plus d’un an, le buteur de 24 ans devrait débarquer dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale.

Luis Suarez débarque à l’OM

Cette année, aucune information ou rumeur ne sont sortis au sujet d’un intérêt pour l’attaquant colombien Luis Suarez. Longoria et Ribalta ont travaillé en total sous-marin pour faire venir le buteur de Liga… Il sera la quatrième recrue de l’OM après l’annonce de trois défenseurs depuis le début du mercato !

« L’Olympique de Marseille et le Grenade CF sont parvenus à un accord pour le transfert de l’attaquant colombien Luis Suárez. Le joueur a été autorisé à se rendre à Marseille pour effectuer sa visite médicale dans les prochaines heures. » OM – Source : Communiqué officiel du club (18/07/22)

Communiqué officiel | Luis Suárez L’Olympique de Marseille et le Grenade CF sont parvenus à un accord pour le transfert de l’attaquant colombien Luis Suárez. Le joueur a été autorisé à se rendre à Marseille pour effectuer sa visite médicale dans les prochaines heures. pic.twitter.com/BW50aWspMQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 18, 2022

Je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).