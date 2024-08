L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Georges-Kevin Nkoudou a accordé une interview à la chaîne YouTube Le Club des 5. Il revient notamment sur son passage à l’OM la fameuse saison catastrophique de Michel où il a été l’une des rares satisfactions.

Passé par l’OM entre 2015 et 2016, Georges-Kevin Nkoudou aurait pu signer à Marseille la saison d’avant avec Marcelo Bielsa. C’est ce qu’il a révélé lors d’une interview accordée à la chaîne Youtube Le Club des Cinq.

« Je devais signer à Marseille l’année d’avant, mais ça, personne ne le sait. J’avais rencontré Labrune avec mon entourage mais ça ne s’est pas fait. Je savais déjà que j’allais aller à marseille la saison suivante. C’était soit Marseille, soit Lille, mais c’est impossible de dire non à l’OM, même en tant que Parisien. Quand j’arrive là-bas, je me sens prêt à m’imposer, même s’il y a des joueurs comme Thauvin et Alessandrini. Au début, j’étais vraiment dans l’apprentissage, » a-t-il expliqué avant d’évoquer Marcelo Bielsa avec qui il a travaillé un mois et demi durant la préparation estivale avant que ce dernier ne quitte le club marseillais :

« C’est le coach avec lequel j’ai le plus appris. En si peu de temps il m’a tellement appris de choses j’ai vraiment kiffé. Quand on apprend son départ, tout le monde est choqué car personne ne l’a vu venir. Il fait une conférence de presse juste après le match nous il ne nous dit absolument rien. »

