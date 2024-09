OM : la pique de Maupay sur les arbitres de Ligue 1 !

La sortie de Mehdi Benatia concernant l’arbitrage du match Lyon – OM a fait beaucoup parler cette semaine. Dans les colonnes de La Provence, l’attaquant olympien Neal Maupay a donné son avis sur les arbitres français.

Le match Lyon – OM a été marqué par une nouvelle polémique autour de l’arbitrage. L’expulsion de Leonardo Balerdi au bout de seulement 4 minutes de jeu a déclenché la colère des dirigeants marseillais et plus particulièrement celle de Mehdi Benatia qui l’a fait savoir au micro de DAZN dès la fin du match.

Au cours d’un entretien accordé au quotidien régional, Neal Maupay a donné son sentiment sur l’arbitrage français. « Il me faut un peu plus de temps pour avoir du recul. Mais j’ai été assez surpris contre Nice du nombre de fautes sifflées par l’arbitre et du peu de contacts autorisés. Les arbitres ont fait des réunions avec les clubs cet été pour expliquer qu’ils voulaient laisser jouer davantage, mais pour le moment ce n’est pas ce que j’ai vu. Je ne parle pas d’erreurs, car il y en a de partout et c’est compliqué d’être arbitre, mais au niveau de l’engagement, j’ai l’impression qu’ils laissent moins jouer ». Le buteur français est encore plus critique quand il s’agit d’évoquer le carton reçu par son capitaine Balerdi face à Lyon. « C’est compliqué, chaque arbitre est différent. Peut-être aussi qu’un autre arbitre du championnat n’aurait pas mis le rouge. Je suis pour laisser jouer car il y a plus d’intensité et moins de coupures. Ça ne peut faire que du bien au football », estime le joueur de 28 ans.

