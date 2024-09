Lyon – OM (2-3) : De Zerbi vole au secours de Balerdi !

La réaction de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Roberto De Zerbi après la magnifique victoire de l’OM face à Lyon dimanche soir lors du choc de la 5e journée de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Lyon (2-3) au terme d’un match fou. La rencontre a été marquée notamment par l’expulsion de Leonardo Balerdi dès la 4e minute de jeu. Le coach de l’OM a donné son sentiment sur ce fait de jeu ainsi que sur le caractère dont à fait preuve son équipe :

« Ce match a été conditionné par l’ expulsion de Balerdi qui était justifiée à mon sens, car il a commis une erreur Mais on lui dit dit cette victoire car c’est notre capitaine, et il le sera encore pendant très longtemps. Il est conscient d’avoir fait une erreur Mais quand on a comme cela, un coéquipier en difficulté, on ne le laisse pas seul on l’accompagne. Ce soir, c’est un grand match avec une belle mental Et du courage, et comme vous dites des couilles… ça c’est plus important que le résultat Et que le classement même. Ce sont ces choses-là qui sont très importantes pour s’inscrire dans la durée » a ainsi déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse d’après match.

A lire aussi : OL – OM (2-3) – De Zerbi : « Je ne parle pas du titre ! «

A lire aussi : Le gros pétage de plomb de Medhi Benatia contre l’arbitre à la mi-temps d’OL-OM !