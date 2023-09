OM – Longoria : La guerre des clans continue en interne au club ?

L’Olympique de Marseille a vécu une une semaine de crise complètement folle la semaine dernière. L’interview du président de l’OM Pablo Longoria dans les colonnes de La Provence a déclenché de nombreuses réactions, au sein du club et en dehors que ce soit au niveau politique ou chez les observateurs et supporters. Les problèmes soulevés par l’espagnole sont loin d’être réglés.

La sortie médiatique du président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria dans les colonnes de la Provence, dans laquelle il dénonce de lourdes et pesantes pressions autour du club interroge toujours. Au sein même du club, on estime que la crise est loin d’être réglée et que l’avenir de Longoria est toujours incertain : « Longoria a été bon dans la communication la semaine dernière et a réussi son coup sur le plan médiatique, mais il ne faut pas être dupe. Personne ne sait s’il sera encore là dans quelques semaines… », commente ainsi un salarié de l’OM dans les colonnes de La Provence ce jeudi.

On a « l’impression que tout le monde ment » estime pour sa part un ancien dirigeant.

Les supporters prêts à renouer le Dialogue

Hier le journal l’Equipe indiqué que du côté des supporters de l’Olympique de Marseille le dialogue restait ouvert. Le leader des South Winners, Rachid Zeroual, espère revoir le président de l’OM, Pablo Longoria afin de renouer le dialogue. Cependant, toujours selon le quotidien sportif, le dirigeant marseillais ne serait pas encore prêt pour cela.