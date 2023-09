Les détails de l’arrivée de Gattuso, Zeroual veut voir Longoria, la motivation du nouveau coach… Les 3 infos OM de ce mercredi

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Les détails de l’arrivée de Gattuso, Zeroual veut voir Longoria, la motivation du nouveau coach…

L’Olympique de Marseille tient son nouveau coach : Gennaro Gattuso ! L’ancien milieu de terrain va prendre le banc marseillais et semble très motivé d’après son entourage.

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille a récupéré Gennaro Gattuso au poste d’entraîneur. Eurosport a contacté l’entourage du joueur afin d’avoir son ressenti sur cette arrivée dans un contexte particulier. « Il se sent prêt à le relever ce challenge, le contexte actuel ne lui fait pas peur », a glissé l’un de ses proches.

Depuis son départ de Valence, Gattuso n’a plus entraîné. Cela fait quelques mois qu’il n’est plus sur un banc et serait « très motivé » et « affamé » à l’idée d’entraîner à nouveau. De bonnes nouvelles pour l’OM qui a besoin d’un coach ultra concerné afin de relever la tête après des journées compliquées depuis près d’une semaine.

« Gattuso à l’OM ? les marseillais devraient apprécier de pouvoir relancer un entraîneur qui n’a pas vraiment réussi jusqu’à présent . Mais s’il vient vraiment nous lui souhaitons bonne chance », a publié le Président du syndicat des entraîneurs sur son compte Twitter ce mercredi.

Alors que Gattuso était annoncé à Lyon, Daniel Riolo avait pointé du doigt le manque de style de jeu proposé par l’ancien coach du FC Valence. « Ce n’est pas parce qu’il a été bon joueur, qu’il observe bien le football et qu’il a connu de bons entraineurs, connaitre toutes les idées que l’on peut mettre en place sur un terrain, que l’on devient un entraineur qui arrive à structurer un message et à le faire passer aux joueurs. On ne sait pas qu’elle est sa personnalité d’entraineur, on a l’impression qu’il ne veut pas qu’on l’enferme dans un style, ça donne un entraineur pas abouti. Il va y avoir le paramètre langue aussi, même s’il parle italien, anglais et espagnol. Gattuso a quand même entrainé Naples, il a une grosse carrière de joueur. »

D’après les informations de L’Equipe, Rachid Zeroual aurait l’intention de voir Pablo Longoria dans les prochains jours. Le président, lui, n’est pas prêt à renouer le dialogue.

L’Olympique de Marseille traverse une grosse crise entre la direction et ses supporters. D’après les informations du journal L’Equipe, Rachid Zeroual, leader des South Winners, espère revoir le président afin de renouer le dialogue. Cependant, toujours selon le quotidien sportif, le dirigeant marseillais n’est pas encore prêt pour cela.

Lors d’une conférence de presse de dernière minute ce vendredi à 19h, Pablo Longoria a expliqué pourquoi il a décidé de rester président de l’OM, il va par contre porter plainte suite à la réunion avec les groupes de supporters.

« Je m’exprime en tant que président de l’OM, je tiens à féliciter l’équipe et le caractère montré à Amsterdam. J’ai vécu des journées compliquées. Ce qui s’est passé lundi est simplement inamissible. J’étais touché par l’élan du soutien populaire et l’affection de tous. Tous ceux qui ont compris la nécessité du changement. J’ai eu une très grande conversation avec McCourt, j’ai eu un soutien inconditionnel, cela me fait chaud au cœur. Cela me donne de l’énergie. J’ai décidé de poursuivre ma mission de président. Je serai à Paris dimanche. Je suis une personne de valeur avec des convictions, je ne peux pas me contenter de dénoncer une situation, je dois aller au bout des choses. J’ai demandé à mes avocats de porter plainte. Je ne veux pas de conflit, je veux simplement mettre fin à des modes de comportements, pour que cela ne se reproduise plus, a-t-il affirmé. On doit être en mesure de travailler dans un club de football normal. Nous avons fait beaucoup de choses depuis 2021 pour améliorer le club. je sais que tout n’est pas parfait, on a beaucoup à faire avec humilité. On doit progresser en conservant ces règles d’éthique. Je vais commencer la période la plus difficile de mon mandat de président. Je suis déterminé, à savoir faire l’OM un des meilleurs clubs européens. J’ai besoin du soutien de tous ceux qui veulent faire grandir le club. On doit sortir plus grand et finir avec toutes les pratiques que j’ai dénoncé. On doit changer les choses ensemble. Je veux élargir le débat afin que ce qui s’est passé ne soit plus accepté, ici ou ailleurs dans le monde du sport. »

Gennaro Gattuso devrait être sauf surprise le prochain coach de l’OM. Déjà suivi depuis 2 ans, l’ancien milieu de terrain italien devrait arriver avec un staff de 4 personnes.

En effet, Footmercato précise la composition du staff que Gattuso devrait emmener avec lui à Marseille, « Luigi Riccio (entraîneur adjoint), Roberto Perrone (entraîneur des gardiens), Marco Sangermani (analyste vidéo), Bruno Dominici et Dino Tenderini (préparateurs physique). » RMC précise que Gennaro Gattuso va parapher un contrat d’un an avec l’OM avec une année supplémentaire en option.

Comme révélé par Foot Mercato, le président de l’OM, Pablo Longoria a choisi Gennaro Gattuso pour succéder à Marcelino. journaliste italien Fabrizio Romano a confirmé l’information du média français en indiquant que les derniers détails seront réglé aujourd’hui (mercredi)

L’entraîneur italien devrait s’envoler pour Marseille dans les prochaines 24 heures.

