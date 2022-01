OM Mercato : Jorge Sampaoli rêverait de recruter Nicolás Tagliafico !

L’Olympique de Marseille et son entraîneur Jorge Sampaoli rêvent de recruter l’international argentin de l’Ajax, Nicolás Tagliafico pour pallier le départ de Jordan Amavi et concurrencer Luan Peres.

Ce mercato estival s’annonce agité du côté de l’OM. Le club marseillais a déjà enregistré une arrivée avec la signature ce jeudi de Cédric Bakambu. Libre de tout contrat, l’attaquant de 30 ans s’est engagé jusqu’au 30 juin 2024 avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. Ce dernier ne sera de toute évidence pas la dernière recrue de l’OM cet hiver. Jorge Sampaoli compte bien pallier le départ de Jordan Amavi vers Nice sous forme de prêt avec option d’achat.



compatriote Nicolás Tagliafico (36 sélections) pour le faire évoluer dans le couloir gauche. Cette piste aurait même été activée par l’état major olympien même si elle semble complexe notamment sur le plan financier.

D’après les informations de RMC Sport, Sampaoli aurait ainsi formulé cette demande « coup de cœur », à Pablo Longoria.

A noter que Jorge Sampaoli a eu Tagliafico (29 ans) sous ses ordres avec la sélection Argentine, notamment lors de la Coupe du monde en Russie. Ce dernier sera en fin de contrat en juin 2023, Les dirigeant marseillais auraient formulé une première offre sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Un défenseur central/latéral et un latéral offensif

Interrogé récemment en conférence de presse sur le départ de Jordan Amavi (prêté à Nice) et donc la suite du mercato, Jorge Sampaoli a été précis. Il aimerait voir arriver deux joueurs sur ce côté gauche : un défenseur central / latéral comme doublure de Luan Peres et un latéral plutôt ailier au profil de Lirola pour pouvoir jouer dans un autre système

« Nous l’avons déjà commenté avant la situation du club. Le club est dans une situation économique difficile qui complique l’arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l’arrivée d’un nouveau joueur. Il n’a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d’hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet. (…) Nous cherchons un joueur avec un profil d’axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d’un latéral plus offensif. On s’est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C’est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu’il a beaucoup joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)