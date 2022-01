OM : Offre refusée pour Kamara, ça s’accélère pour Caleta Car et Dieng, Milik en juin ? Les 3 infos mercato du jour

Mercato : L’OM repousse une offre de l’Atlético pour Kamara ?

La tendance est claire, Boubacar Kamara veut terminer la saison et son contrat à l’OM. Mais plusieurs prétendants poussent, l’Atlético aurait fait une offre repoussée par Pablo Longoria…

Boubacar Kamara sera libre en juin prochain et devrait partir libre. Cependant, après la Roma, un autre club a tenté de le recruter dès ce mercato hivernal. en effet, selon Marca, « l’Atlético de Madrid a fait une approche pour Boubacar Kamara. Andrea Berta, le directeur sportif de l’Atlético Madrid, a envoyé une offre d’environ 5 millions d’euros plus des bonus, dont certains sont très difficiles à remplir. Pablo Longoria a rejeté la proposition, puisque son idée est d’empocher quelque 10 millions d’euros. » Kamara ne devrait pas bouger cet hiver et choisir son club cet été, le Bayern a été évoqué mais le milieu de terrain de 22 ans pourrait choisir Manchester United.

❌ El Marsella rechaza una oferta del Atlético por Boubacar Kamara https://t.co/CdtIOpjxW6 Informa @MarioCortegana — FichajesMARCA (@Marcatransfer) January 28, 2022

Pablo Longoria a évoqué le cas Boubacar Kamara la semaine dernière en conférence de presse.

S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter

« On a beaucoup discuté, la dernière semaine. La relation entre tout le monde est forte. Je crois qu’il y a un respect mutuel. On a eu de très bonnes conversations, entre joueur, agents de joueurs, le club… Je crois que maintenant, nous sommes dans une position de respect, dans lequel la logique va finir par s’imposer. S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter. Mais je crois que le respect pour le club est important, et on va voir la décision pour juin. C’est vrai que la position du club n’est pas plaisante, d’avoir des joueurs en fin de contrat, comme on le répète depuis le commencement de la saison. Mais c’est vrai aussi que le respect pour ce club est grand ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)

L’Olympique de Marseille semble ne plus imaginer une prolongation de Boubacar Kamara. Le minot pourrait donc quitter le club cet hiver ou l’été prochain, totalement libre. Des rumeurs l’envoient d’ailleurs en Angleterre où Manchester United, Newcastle sont cités pour le récupérer.

Je reste concentré sur le terrain — Kamara

En zone mixte après le nul face au LOSC au Vélodrome, le milieu défensif a répondu brièvement aux questions des journalistes. Le défenseur de formation n’a pas vraiment été clair sur son avenir. Evasif, il a surtout affirmé qu’il restait concentré sur le terrain et sur sa vie de famille.

« On m’envoie un peu partout en ce moment…Mais je suis bien entouré, je reste concentré sur le terrain. En dehors du terrain, je viens d’avoir mon deuxième enfant et je me concentre sur ma vie de famille. Mes collègues ? On parle pas de ça ! » Boubacar Kamara – Source : Zone mixte (16/01/22)

Mercato OM : ça s’accélère pour les départs de Caleta Car et Dieng !

Duje Caleta Car et Bamba Dieng pourraient bien quitter l’Olympique de Marseille d’ici la clôture du marché des transferts hivernal lundi prochain. Les deux olympiens sont notamment courtisés par plusieurs clubs anglais et les choses semblent s’accélérer si l’on en croit les informations de l’Equipe du Soir. « Côté départ, deux joueurs sont ciblés, le contact a été établi avec un club anglais pour une vente de Bamba Dieng. Caleta Car devrait prendre quant à lui la direction de West Ham. Précision c’est une vente également », indiqué le journaliste de la Chaîne l’Equipe.

Dans ses colonnes ce matin, le journal l’Equipe indiquait que Pablo Longoria espérait une offre d’au moins 10 millions d’euros plus bonus pour Bamba Dieng et qu’il avait revu à la baisse ses prétentions pour Duje Caleta Car…

Comme indiqué depuis quelques jours, les dirigeants marseillais étudient la piste Gerard Deulofeu pour pallier un éventuel départ de Dieng (ou Milik). Mais cette piste serait très compliquée précise le journal l’Equipe ce vendredi.

🔴INFORMATION L’ÉQUIPE DU SOIR Deux joueurs de l’OM sont ciblés pour être vendus d’ici la fin du mercato : Duje Caleta-Car et Bamba Dieng.#eds pic.twitter.com/lc6y8IbC4a — L’ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) January 27, 2022

Quand Pablo Longoria évoquait les possibles départs de Milik ou de Dieng

Présent en conférence de presse pour la présentation officielle de Cédric Bakambu, Pablo Longoria en a profité pour évoquer la suite du mercato de l’olympique de Marseille et notamment les cas de Milik et Dieng, tous deux annoncés sur le départ cet hiver.

#Longoria : « L’arrivée de Bakambu va-t-elle entrainer un départ de Milik ou Dieng ? Absolument pas ! Cédric peut jouer à plusieurs postes, il y a beaucoup de solutions avec lui. C’est un profil dur à trouver… » #liveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 14, 2022

« L’arrivée de Bakambu va-t-elle entrainer un départ de Milik ou Dieng ? Absolument pas ! Cédric peut jouer à plusieurs postes, il y a beaucoup de solutions avec lui… On disait qu’on avait besoin de ce type de profil offensif. Bakambu a joué comme ailier, en second attaquant, comme premier attaquant… C’est un profil qui offre beaucoup de solutions individuelles. Dans le marché actuel, c’est difficile à trouver. C’est de plus en plus rare ». . » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (14/01/2022)

#Longoria : « Le mercato d’hiver a radicalement changé. ça commence à s’activer en Angleterre, mais le reste est calme. ça va bouger la prochaine semaine… » #liveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 14, 2022

Mercato OM : Rendez-vous en juin pour Milik et Kamara !

L’incertitude plane sur ces dernières jours de mercato de janvier. Alors qu’Alvaro est poussé vers la sortie, d’autres joueurs comme Dieng et Caleta Car seraient sollicités par des écuries de Premier League. A contrario, les dossiers Arkadiusz Milik et Boubacar Kamara semblent réglés pour cette période de transfert dixit l’Equipe…

Le quotidien sportif explique que l’attaquant polonais « finira la saison à l’OM, sauf coup de théâtre. » L’OM ne veut pas entendre parler d’un départ cet hiver et attendra de voir ce qui se présente cet été. Le média précise que « le clan du joueur aussi était ouvert à la discussion, en cas de belle opportunité ». Mais rien de concret ne s’est présenté et le joueur serait très motivé à l’idée de regagner sa place et surtout montrer son niveau. D’ailleurs Milik travaille d’arrache pied pour être au top, il était par exemple seul à bosser en solo au centre d’entrainement lundi, jour de repos donné à l’effectif. Sampaoli et son attaquant travaille aussi pour trouver une place plus efficace dans le système de jeu…

Pas de départ cet hiver pour Milik et Kamara

Autre cas bien différent, celui de Boubacar Kamara. Le minot formé au club sera libre en juin prochain et ne devrait pas quitter Marseille cet hiver. Malgré l’interêt de l’AS Roma et de plusieurs clubs anglais, ce dernier devrait terminer la saison avant de partir libre. Longoria tente toujours de le convaincre de prolonger, mais le milieu de terrain devrait opté pour un départ libre en juin. D’autant que Kamara aura le choix, le Bayern et Manchester United seraient sur les rangs…

