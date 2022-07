Retournement de situation pour Saliba? Yan Couto file en Liga, les raisons de l’échec Lazovic… Les 3 infos mercato OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Retournement de situation dans le dossier William Saliba? La presse italienne donne les raisons de l’échec Lazovic !

L’Olympique de Marseille n’aurait pas oublié William Saliba ! D’après Fabrizio Romano, Pablo Longoria a rencontré l’agent du défenseur hier soir à Londres !

Après une saison incroyable sous le maillot de l’Olympique de Marseille, William Saliba a repris du service avec Arsenal. S’il semble faire partie des plans de Mikel Arteta, les supporters marseillais espèrent toujours le voir faire son retour avant la fin du mercato.

Ce lundi soir, Fabrizio Romano révélait dans un tweet que Pablo Longoria n’a pas abandonné cette piste ! Le président de l’OM était à Londres pour un diner avec l’agent de William Saliba ! Retournement de situation dans ce dossier qui semblait au point mort?

Excl: Olympique Marseille president Pablo Longoria was in London tonight to meet up with William Saliba’s agent for dinner. 🚨🔵 #OM

Arsenal consider Saliba important part of the team. “I’m pleased to see the way he is playing. He’s already a top player”, Mikel Arteta said. pic.twitter.com/rk00ySqhaT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2022