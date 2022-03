Saliba sur son avenir, Kamara a déjà un accord, ça se complique pour Gigot… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Saliba sur son avenir, Kamara a déjà un accord, ça se complique pour Gigot… C’est le programme de ce mercredi 9 mars !

Mercato OM – Saliba : « Je suis très heureux à Marseille, on discutera en fin de saison »

L’Olympique de Marseille affronte Bâle ce jeudi lors du match aller des huitièmes de finale d’Europa Conference League au Vélodrome (21h). Le défenseur de l’OM William Saliba s’est exprimé en conférence de presse de veille de match.

Ce jeudi à l’occasion du match aller des huitièmes de finale d’Europa Conference League, l’Olympique de Marseille affronte Bâle au Vélodrome (21h). Le défenseur de l’OM William Saliba a évoqué la période difficile que traverse le club et son avenir à Marseille en conférence de presse de veille de match.

Je suis très heureux à Marseille même si cela va mal depuis février

Je suis très heureux ici même si ça va mal depuis février. On va s'asseoir en fin de saison mais avant il y a beaucoup de choses à faire surtout se qualifier en Ligue des Champions

« Depuis début février je suis très moyen. Il ne faut pas se cacher. Depuis le match de Lyon. Je dois travailler, je suis un jeune joueur et je dois travailler pour revenir à mon meilleur niveau. (…) « Je suis très heureux à Marseille même si cela va mal depuis février. On va s'asseoir en fin de saison pour voir. On doit aller le plus loin possible en coupe et se qualifier pour la Ligue des champions avant. »William Saliba – Source : Conférence de presse (09/03/2015)

Mercato OM : ça se complique pour Gigot ?

L’arrivée anticipée de Samuel Gigot est loin d’être réglée. En effet, l’OM n’a aucune marge financière et ne peut pas rajouter de masse salariale, cette dernière étant encadrée par la DNCG…

Recruté en janvier dernier lors du mercato hivernal, Samuel Gigot a été prêté dans la foulée jusqu’en juin au Spartak Moscou. Depuis hier la possibilité de le voir rejoindre Marseille plus tôt que prévu compte tenu du contexte de guerre entre l’Ukraine et la Russie est évoquée. En effet, l’ambassade de France conseille en effet aux ressortissants français de quitter le territoire russe et les mesures prises par la FIFA ce lundi permettent aux joueurs de négocier une résiliation avec les clubs russes dans lesquels ils évoluent.

Longoria a entamé des discussions, mais…

Selon les informations de l’Equipe de mardi, des discussions ont été entamées ces dernières heures entre le joueur, son entourage d’un côté, et Pablo Longoria pour tenter de rapatrier le défenseur français. Cependant, les choses sont loin d’être réglées comme le précise la Provence. Alexandre Jacquin donne des précision via son compte Twitter : « Pour que Gigot puisse revenir et jouer, l’OM devrait demander l’autorisation de la DNCG. Mais, dans l’état actuel des choses, les dirigeants ne sont pas en position de force… »

Pour que Gigot puisse revenir et jouer, l'OM devrait demander l'autorisation de la DNCG. Mais, dans l'état actuel des choses, les dirigeants ne sont pas en position de force

Son retour anticipé a aussi été démentie par l’agent du joueur selon les informations de Metaratings.ru. Le joueur pourrait donc terminer la saison avec le club russe avant de rejoindre l’OM cet été comme prévu initialement…

Агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго Мохаммед Беншенафи подтвердил, что француз доиграет сезон за «Спартак» 🔴⚪ Хорошие новости для болельщиков «красно-белых» от Metaratings и @daiudarit: https://t.co/KuDwxEoQHj pic.twitter.com/zjRTtDxNAs — Meta (@LigaTV) March 8, 2022

« Très heureux et très fier de rejoindre le plus grand club de France » — Samuel Gigot

« Très heureux et très fier de rejoindre le plus grand club de France. Je vais d’abord finir la saison avec mon club, le Spartak Moscou, et ensuite je viendrai à partir de juin à l’Olympique de Marseille, donc je suis très heureux et très fier. » Samuel Gigot – Source : OM (29/01/22)

Mercato OM : Un club a déjà un accord avec Boubacar Kamara?

Les clubs s’arrachent Boubacar Kamara vu qu’il est en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille. Le minot aurait déjà un accord verbal avec un club depuis cet été mais d’autres écuries poussent pour le récupérer !

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara est en discussion avec d’autres clubs pour la saison prochaine… D’après les informations de Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, l’Atletico Madrid aurait trouvé un accord verbal avec le milieu de terrain marseillais.

Accord avec l’Atletico, deux clubs anglais le suivent toujours !

Depuis l’hiver dernier, les discussions auraient abouti à un accord et Diego Simeone, le coach des Colchoneros ne seraient pas contre l’arrivée du Franco-sénégalais. En revanche, d’autres clubs sont toujours très intéressés par son profil.

Le journaliste affirme notamment que deux clubs anglais gardent un oeil sur lui : Manchester United et Newcastle. La presse britannique affirmaient ces dernières semaines que Crystal Palace suivait également son évolution.

🚨Info : L’Atlético Madrid pousse signer Boubacar Kamara 🇫🇷🇸🇳. • L’accord verbal obtenu l’hiver dernier tient toujours. • Diego Simeone 🇦🇷 a validé la piste. • Manchester United et Newcastle sont toujours intéressés.https://t.co/AOkVuzacVy — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 9, 2022

Longoria assume pour Kamara, je dis bravo !

Pablo Longoria s’est dit responsable de la situation contractuelle de Bouba Kamara, il en assume pleinement sa responsabilité. Une honnêteté qui plait à notre consultant Jean-Charles de Bono dans notre émission Débat Foot Marseille.

« Longoria assume, et franchement je dis bravo. Il récupère un dossier difficile, mais il est aussi un peu responsable, je lui dis bravo de reconnaitre cela. Par moment c’est difficile, et vous le dites, c’est vraiment une action de seigneur de la part du président de l’OM. Mais ça n’empêche pas qu’il est encore en train de travailler sur ce dossier, tout peut encore se passer. Longoria est là depuis deux ans, est ce qu’aujourd’hui Longoria ne peut pas faire changer la situation de Kamara ? » Jean-Charles de Bono— DFM (03/03/22)

On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités — Longoria

« Kamara ? C’est ma responsabilité. Je suis au club depuis août 2020, j’assume mes responsabilités, spécialement avec la situation de Kamara. Jusqu’au bout, la dernière parole n’est pas dite. On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités ». Pablo Longoria – source : RMC (01/03/2022)