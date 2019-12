Sanson, Goulham, Strootman, Radonjic, un successeur à Mandanda… Les infos et rumeurs mercato de cette semaine !

Le mercato approche à grand pas… Sanson, Goulham, Strootman, Radonjic, Omlin… Voici les infos et rumeurs mercato de cette semaine !

Mercato OM : Strootman visé par un club allemand !

Récemment, on apprenait que le propriétaire de l’Olympique de Marseille Frank McCourt n’avait pas abandonné l’idée de vendre des joueurs cet hiver pour renflouer les caisses et diminuer la masse salariale. Un club allemand s’intéresserait à Kevin Strootman l’un des plus gros salaire de l’effectif…

Si l’Olympique de Marseille a réalisé une très bonne première partie de saison, le club olympien n’en demeure pas moins en difficulté sur le plan financier. L’OM continue en effet de payer les graves erreurs de recrutement de l’ère Rudi Garcia. Frank McCourt a donc de nouveau fait savoir qu’il étudierait toutes les offres cet hiver dans le but de diminuer la masse salariale. Dans ce cadre, un départ de Kevin Strootman, déjà poussé vers la sortie cet été, est clairement envisagé, voir souhaité par les dirigeants marseillais.

Strootman dans la Short List du Herta Berlin.

Selon les informations de France Football, un club Allemand serait d’ailleurs intéressé par le profil de l’international Néerlandais. Il s’agirait du Herta Berlin qui souhaite renforcer son milieu de terrain cet hiver et à ainsi ciblé plusieurs candidats potentiels. Julian Weigl (Dortmund) et Granit Xhaka (Arsenal) sont également cités. Pour rappel, Kevin Strootman avait été recruté en 2018 pour 25 millions d’euros plus 3 de bonus.

Mercato OM : Un concurrent de taille dans le dossier Ghoulam?

A la recherche d’un latéral gauche, l’OM aurait été en contact avec Faouzi Ghoulam… L’international algérien pourrait s’engager avec un club italien.

L’OM a toujours autant de problème au poste de latéral gauche. Bien que Jordan Amavi soit revenu à un niveau satisfaisant, il n’a pas de doublure, si ce n’est Hiroki Sakai qui est un latéral droit de formation.

André Villas-Boas avait expliqué en conférence de presse que le mercato marseillais risquait d’être très calme côté arrivée s’il n’y avait pas de départ. Pourtant de nombreuses rumeurs venant d’Italie envoient Faouzi Ghoulam vers l’OM…

L’Inter entre dans la danse?

L’international algérien qui n’a pas beaucoup de temps de jeu à Naples souhaiterait retrouver une place de titulaire ailleurs… D’autant plus que le nouveau coach Gennaro Gattuso ne lui aurait pas donné de garantie à ce niveau-là.

Ce dimanche, Tutto Sport affirmait qu’un autre club entrait en lice pour s’attacher les services de l’ancien joueur de l’ASSE. En effet, l’Inter Milan souhaiterait renforcer sa défense tout en se séparant de son ailier Matteo Politano. Un échange entre les deux joueurs pourraient donc ravir les deux parties…

Rumeur Mercato : Une offre de Naples pour Radonjic ?

Après un début de saison compliqué Nemanja Radonjic est devenu un le ‘Supersub » d’André Villas-Boas en enchainant des buts importants pour l’OM. La montée en puissance de l’international serbe n’est pas passé inaperçue à l’étranger notamment en Italie. Selon certains média Serbes, Naples souhaiterait ainsi l’enrôler…





Auteur de 4 buts en 15 matchs dont seulement 4 comme titulaires, Nemanja Radonjic est devenu un « supersub » du côté de l’Olympique de Marseille. Les performances de l’attaquant international Serbe auraient convaincu les dirigeants du Napoli.Comme l’indique le site Foot01, Naples aurait même transmis une offre à l’OM pour l’ancien joueur de l’AS Roma.

Pour rappel, les dirigent olympien avant recruter Nemanja Radonjic en 2018 à l’Etoile Rouge de Belgrade contre un cheque de 15 millions d’euros.

Ces derniers jours , on apprenait que l’Olympique de Marseille souhaitait recruter le latéral gauche de Naples Faouzi Ghoulam.

Mercato : Un accord entre l’OM et Sanson pour un départ?

En forme depuis le début de la saison avec l’Olympique de Marseille, Morgan Sanson aurait un bon de sortie pour l’été prochain…

Valentin Rongier et Morgan Sanson sont très en forme depuis le début de la saison. Les deux milieux de terrain qui évoluent ensemble dans le onze d’André Villas-Boas donnent entière satisfaction à leur coach… Surtout Morgan Sanson qui est de plus en plus décisif.

Accord verbal entre Sanson et l’OM?

Forcément, ses performances ne laissent pas indifférents les clubs étrangers qui pourraient venir le chiper à Marseille. Cependant les dirigeants de l’OM auraient prévu le coup dès la signature de prolongation l’hiver dernier.

En effet, comme nous l’informe La Provence, l’ancien montpelliérain aurait un bon de sortie pour l’été 2020… Un accord verbal entre le joueur et le club aurait été trouvé et Sanson serait toujours dans cette esprit. Un départ cet hiver paraît donc de moins en moins probable.

Mercato : L’OM se positionne pour un successeur de Mandanda?

Avec un gardien âgé de 34 ans, l’Olympique de Marseille commencerait à réfléchir à l’avenir… Jonas Omlin, gardien de 25 ans serait ciblé.

L’OM a presque eu une recrue de plus après la transformation de Steve Mandanda. L’international français est revenu avec de toutes nouvelles intentions en début de saison et est l’un des artisans des bonnes performances marseillaises. Actuellement second, l’OM doit beaucoup à son Capitaine.

Omlin toujours dans le viseur?

Mais Mandanda, qui est maintenant âgé de 34 ans va peut-être devoir céder sa place à un gardien plus jeune lors des saisons à venir. Selon Telebasel, une télévision suisse, Jonas Omlin le gardien du FC Bâle serait dans le viseur de l’OM. A 25 ans, il fait les beaux jours de son club et aurait quelques courtisans…

Outre l’OM, c’est Arsenal et Schalke 04 qui seraient venus aux infos pour le portier d’1M90. La concurrence devrait donc être rude pour les dirigeants marseillais. D’autant plus qu’il a déjà été cité parmi les joueurs pisté par l’OM en mai dernier et que les négociations n’ont pas abouti.