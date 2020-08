Vente OM : Mourad Boudjellal se désolidarise d’Ajroudi et dézingue ses méthodes !

Interrogé par RMC Sport, l’ancien propriétaire du RCT, Mourad Boudjellal, s’est totalement désolidarisé du projet de rachat de l’OM mené par Mohamed Ajroudi. Il a notamment fustigé avec véhémence les méthodes de communication utilisées ces dernières semaines…

Au micro de RMC Sport, Mourad Boudjellal a littéralement fracassé les méthodes de communication du clan Ajroudi. Il se désolidarise totalement du projet de rachat de l’OM mené par l’homme d’affaire franco- tunisien.

« Cela devient indécent donc je me désolidarise ! »

« Cela devient indécent, donc je me désolidarise de de cette manière de communiquer quoi que cela me coûte. C’est à dire que si demain cela se fait, et bien cela se fera sans moi, ce n’est pas grave. Mais moi je n’ai pas pour habitude d’avoir ce genre d’attitude. Le communiqué d’hier est grotesque. Je tiens à dire que je n’ai pas participé à tout ce qui s’est dit depuis un mois, je me suis mis en retrait comme je l’avais dis. Je trouve honteux tous ces communiqués qui sont sortis. J’ai découvert le communiqué de l’ultimatum dans la presse aussi, je trouve que c’est une connerie. Si quelqu’un vous dit qu’il ne veut pas vendre sa maison, vous lui faites une offre avec un ultimatum, c’est n’importe quoi. Ce sont des gens qui ne connaissent rien du tout au monde du sport et qui sont passés à côté. La banque Wingate je ne la connaissais pas mais là c’est plutôt la banque Watergate. C’est en train de tout foutre en l’air. C’est vraiment dommage. Si Monsieur Ajroudi a décidé de travailler avec ces gens-là et continue, cela sera sans moi. »

Mourad Boudjellal – Source : RMC Sport