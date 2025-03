OM : Merlin flambe avec les espoirs !

Ce vendredi, deux joueurs de l’Olympique de Marseille, Amar Dedic et Quentin Merlin, se sont distingués avec leurs sélections respectives. Tous deux sont actuellement en concurrence au poste de latéral dans leur club, mais chacun a brillé à sa manière lors de cette trêve internationale.

Avec l’équipe de France Espoirs, Quentin Merlin a trouvé le chemin des filets en début de match. Positionné comme latéral gauche dans le dispositif en 4-2-3-1 mis en place par Gérald Baticle, le défenseur marseillais a inscrit un but dès les premières minutes, confirmant sa tendance à se créer des opportunités offensives, comme il le fait déjà en club. Il a disputé l’ensemble de cette rencontre spectaculaire, conclue par une victoire 5-3 face aux espoirs anglais, avec notamment un triplé d’Hugo Ekitike et un but de Rayan Cherki.

Dedic titulaire avec la Bosnie !

De son côté, Amar Dedic a également été titularisé avec la Bosnie-Herzégovine, mais dans un rôle légèrement différent. Aligné au poste de milieu gauche, juste devant l’ancien joueur de l’OM Sead Kolasinac, passeur décisif lors de cette rencontre, Dedic a participé à la victoire 1-0 de la Bosnie-Herzégovine en Roumanie, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Il a cédé sa place à un quart d’heure du coup de sifflet final.

🔷️ Le but de Quentin Merlin 🇫🇷 avec l’Équipe de France Espoirs, qui s’est imposée 5-3 face à l’Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ! ⚽️#TeamOM | @lequipe pic.twitter.com/7sxQvpKAe9 — Actu OM (@info_made_in_OM) March 21, 2025

Voici un récapitulatif des rencontre déjà disputées et le programme à venir des olympiens durant cette trêve internationale :