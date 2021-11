OM – Metz : Le onze marseillais avec une énorme surprise de Jorge Sampaoli !

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Metz Lazio pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Voici le onze de départ de Jorge Sampaoli pour affronter les Messins.

L’OM affronte le FC Metz à 13h ce dimanche en Ligue 1… Voici le onze de départ aligné par l’entraineur argentin de l’Olympique de Marseille face aux Messins. Le technicien de l’OM aligne avec grande surprise, Steve Mandanda dans les buts ! Luis Henrique est également titulaire en attaque.

LE ONZE de l’OM FACE À METZ

Mandanda

Saliba Caleta-Car Luan Peres

Guendouzi

Lirola Gerson

Ünder Payet Luis Henrique

Milik

Déclarations d’avant-match de Desio et Antonetti

« On a un effectif très équilibré. Tous les joueurs peuvent jouer. On a fait des changements dans le onze, il faut prendre n compte l’adversaire. Il n’y a pas de onze-type. On a des joueurs de même niveau et qui peuvent entrer à tout moment.Dans le staff, on pense que la L1 est un championnat compétitif et équilibré. Tous les adversaires méritent notre respect. Il ne faut pas se relâcher. On doit être très sérieux, ce sera un match difficile face à un adversaire compliqué. »Jorge Desio– source : Conférence de presse (05/11/2021)

« Il y a des petits bobos, mais rien d’important. Ça ne remet a priori pas la participation de qui ce soit pour le déplacement à Marseille. À part Sikou Niakaté (cuisse) qui est en réhabilitation, le reste du groupe devrait être opérationnel. Il faut travailler, c’est à l’entraînement qu’on regagne de la confiance. En faisait de bonnes séances, en analysant les matches en vidéo afin de savoir ce qu’on ne fait pas bien, mais aussi pour mettre en avant les bonnes choses. Celles qu’on fait moins bien, ce n’est pas très compliqué de les corriger… On est bien mieux depuis le match de Paris (1-2), mais on n’est pas récompensé. Je mets à part le match face à Rennes (0-3) où on était trop diminué. »Frédéric Antonetti — Source: Conférence de presse (05/11/21)