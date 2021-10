OM : « Saliba? Je suis amoureux de ce type de défenseur central »

L’Olympique de Marseille s’est trouvé un patron en défense centrale en la personne de William Saliba. L’ancien joueur d’Arsenal et de l’AS Saint-Etienne se perfectionne et devient impressionnant… De quoi attirer l’attention de son ancien coach à Nice.

Pablo Longoria a réussi à s’offrir un défenseur central de grande qualité pour cette saison. En effet, William Saliba prend de plus en plus d’ampleur dans l’effectif de Jorge Sampaoli. Grand, solide, propre techniquement et même dangereux pour l’adversaire sur coup de pieds arrêtés, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne impressionne.

Face au PSG, l’international Espoir Français a livré une prestation de très grande qualité… De quoi faire la Une des réseaux sociaux pendant plusieurs jours avec notamment son énorme tacle face à Kylian Mbappé en fin de rencontre.

Le journal L’Equipe a consacré un article à son sujet ce dimanche… Avec quelques déclarations de coachs qui l’ont connu. Adrian Ursea, ancien entraîneur de l’OGC Nice où Saliba a passé quelques mois la saison dernière, s’est exprimé à son sujet et n’a été avare en compliments.

« Il est en train de se mettre sur une autre planète… C’est énorme. Son calme contre Paris, par exemple, sa feinte de passe avec sa sortie de balle en fixant Mbappé, Di Maria et Verratti, je crois…. Je suis amoureux de ce type de défenseur central. Quand il est arrivé chez nous, il sortait quasiment d’une année d’inactivité. On a pris de bonnes informations, on était sûrs d’avoir quelqu’un de très fort, mais on voulait voir ce que ça allait donner. Lors du premier match avec nous, à Brest, il est qualifié deux heures avant la rencontre et on a senti la défense stabilisée avec lui. Un gamin de 19 ans qui débarque dans une situation difficile, et là, calme, posé, il fait son boulot. » Adrian Ursea – Source : L’Equipe (31/10/21)

Sampaoli détaille le rôle de Saliba

En conférence de presse ce vendredi avant la rencontre face à Clermont, Jorge Sampaoli a détaillé le rôle de William Saliba dans sa défense.

« On joue avec trois défenseurs centraux pour éviter les transitions adverses une fois que notre attaque se termine. William a joué dans l’axe de cette défense à trois mais aussi sur la droite, il le fait très bien aussi. Il peut jouer dans l’axe, sur le côté, il a une grande confiance en lui. Il peut aussi dézoner et aller de l’axe vers la droite lors de nos phases de domination pour surprendre l’adversaire et nous aider à ressortir le ballon. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (29/10/2021)