OM – MHSC : Le onze de Sampaoli avec deux surprises majeures !

Ce samedi soir à 21h l’Olympique de Marseille reçoit Montpellier dans le cadre des 8e de finale de Coupe de France . Jorge Sampaoli fait confiance à Pau Lopez et Luis Henrique !

À l’occasion de la réception de Montpellier ce samedi, Jorge Sampaoli possède un groupe quasiment au complet sans compter Gueye et Dieng, partis pour la CAN, Konrad De la Fuente est encore trop court pour être utilisé et Gerson parti pour la sélection brésilienne. Le coach argentin fait donc confiance à Pau Lopez et Luis Henrique !

Un 3-3-3-1

Le onze de l’OM en 3-3-3-1

Lopez

Saliba DCC Luan Peres

Rongier Kamara Guendouzi

Ünder Lirola Luis Henrique

Payet (cap)

Déclarations d’avant-match

« La coupe de France est très importante, de toute façon on prend tous les matches au sérieux. En Coupe on veut aller le plus loin possible et tout le monde a cette même envie. Il faut jouer à fond pour essayer de gagner cette rencontre qu’on a devant nous. (…) Ferri et Savanier sont deux joueurs importants pour Montpellier, mais leur force est le bloc équipe. Ils ont gagné 7 des 9 derniers matches. Ils ont des remplaçants au niveau. Pour eux le plus important c’est l’équipe » Jorge Desio – Source : Conférence de presse (27/01/22)

« Valère (Germain) est revenu de son opération, elle s’est bien passée, c’était important de le faire. Ce n’était pas une grosse opération mais il avait une forte douleur. Il sera sur le vélo dès vendredi, sur le terrain après-demain, il aura une coque de protection. Il sera opérationnel la semaine prochaine. Le gardien sera Dimitry (Bertaud), on garde cette ligne de conduite en Coupe de France. Ce n’est pas évident de perdre autant de joueurs (Ferri, Savanier, Mavididi, NDLR) sur un match comme ça. Il faut recomposer d’une manière différente, avec d’autres joueurs. Cela laisse la place à des garçons qui ont moins de temps de jeu. Cela laisse la place à une grosse réflexion du staff.On a nos forces vives entamées mais je fais confiance aux garçons qui vont rentrer. Ils sont dans l’impatience de jouer, ils trépignent, ils ont l’occasion de se montrer. C’est un bon défi pour le groupe sur ce match-là. Il y aura des changements, cela fait partie d’une saison. C’est dommage que les suspensions se concentrent sur ce match-là, cela aurait pu être dispatché… » Olivier Dall’Oglio- source : Conférence de presse (28/01/2022)