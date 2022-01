OM – MHSC : Les probables titulaires marseillais

Ce soir à 21h l’Olympique de Marseille reçoit Montpellier dans le cadre des 8e de finale de Coupe de France. Quel onze devrait proposer l’entraîneur Jorge Sampaoli ?

À l’occasion de la réception du MHSC, Jorge Sampaoli sera suspendu et laissera donc sa place à son adjoint Jorge Desio. Ce dernier va devoir faire avec plusieurs absents : Gueye et Dieng (CAN), Gerson (Brésil) et Konrad (blessure ou Covid). Steve Mandanda pourrait être aligné à la place de Pau Lopez, fiévreux en milieu de semaine mais présent dans le groupe. Caleta Car, encore loin de West Ham, devrait accompagner Saliba et Peres en défense.

👥 #OMMHSC Le groupe retenu par 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 pour le 8e de finale de @coupedefrance 🔵⚪️🔥 #CDF pic.twitter.com/q42676igPe — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 28, 2022

Au milieu, Rongier devrait être aligné dans son rôle hybride avec Kamara et Guendouzi. Cengiz Ünder sera logiquement titulaire sur le côté droit, Dimitri Payet devrait reculer d’un cran et retrouver son poste de meneur de jeu. Milik pourrait profiter de l’absence de Gerson pour retrouver une place de titulaire et le côté gauche pourrait être donné à Cédric Bakambu. Si la recrue n’est pas apte à commencer la rencontre…

Un 3-3-3-1 avec Milik en neuf ?

MandandaSaliba Caleta-Car PeresRongier Kamara

Guendouzi Ünder Payet Bakambu (ou Henrique)

Milik



Desio, l’adjoint de Sampaoli, a évoqué les recrues lors de la conférence de presse ce jeudi.

On ne prend pas en compte le temps de jeu ni le match d’avant. On prend les meilleurs pour gagner chaque match — Desio

« Ce sont deux joueurs qui ont peu joué avant de venir. Je ne suis pas le préparateur physique de l’équipe mais Pablo Fernandez a travaillé avec eux avec beaucoup de professionnalisme comme il le fait tout le temps. Ils se sont entraînés plus que les autres pour compenser ce manque de rythme parce que c’est difficile à retrouver si on ne joue. L’idée était de les faire se rapprocher au plus vite de leur meilleur niveau physique. On a la chance d’avoir deux joueurs qui ont de l’envie et demandent à s’entraîner. Ils sont attentifs à cela et Pablo est exigeant avec eux. On l’a vu avec Bakambu mais on a la sensation que les bons résultats aident à s’intégrer dans un nouveau système avec de nouveaux partenaires. Quand les résultats vont dans le bons sens c’est plus simple. » Jorge Desio – source : Conférence de presse (27/01/2022)