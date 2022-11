OM : Micoud glisse un conseil précieux à Tudor !

Amine Harit est sorti sur blessure lors du match entre l’OM et l’AS Monaco. Payet est entré et a régalé Johan Micoud… L’ancien meneur de jeu espère que Tudor le fera plus jouer !

Il semblerait que la fin de saison de l’Olympique de Marseille sera déroulera sans un Amine Harit à 100%. Le milieu offensif s’est blessé gravement ce dimanche à Monaco. Le Marocain ratera la Coupe du Monde mais pourrait également ne plus beaucoup jouer de la saison avec l’Olympique de Marseille si sa blessure ne se remet pas à temps.

Quand on ajoute des joueurs de foot sur le terrain on a plus de chances de gagner…Payet a encore régalé ce soir — Micoud

Sur les réseaux sociaux, Johan Micoud a eu une pensée pour l’ancien joueur du FC Nantes. Il espère qu’Igor Tudor fera un peu plus confiance à Dimitri Payet si Amine Harit ne revient pas en seconde partie de saison.

A LIRE AUSSI : OM : Nabil Djellit juge l’arbitrage face à Monaco, Payet, et la Ligue des Champions des olympiens

« Une pensée pour Harit…Courage! Autre chose y a pas de secrets quand on ajoute des joueurs de foot sur le terrain on a plus de chances de gagner…Payet a encore régalé ce soir…une réelle réflexion pour Tudor pour la 2e partie de saison,ça ne peut plus continuer sans lui. Mais selon moi, et en espérant que Harit revienne vite, associer les 2 avec Alexis Sanchez seraient top ! » Johan Micoud – Source : Twitter (13/11/22)

#ASMOM Une pensée pour Harit…Courage! autre chose y a pas de secrets quand on ajoute des joueurs de foot sur le terrain on a plus de chances de gagner…Payet a encore régalé ce soir…une réelle réflexion pour Tudor pour la 2e partie de saison,ça ne peut plus continuer sans lui — Johan (@jomicoud) November 13, 2022

On connait la nature de la blessure d’Amine Harit !

L’Olympique de Marseille a pris les trois points à Monaco ce dimanche soir avant la trêve de la Coupe du Monde. Amine Harit est sorti sur blessure après un choc avec Axel Disasi. L’OM vient de publier un communiquer pour expliquer la nature exacte de sa blessure.

« Amine Harit, blessé lors de la rencontre face à l’AS Monaco dimanche, souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Des examens médicaux sont en cours pour lui proposer les soins adaptés à sa blessure. Le joueur va suivre un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Amine et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains. » Communiqué médical de l’Olympique de Marseille concernant Amine Harit (14/11/22)