OM : Nabil Djellit juge l’arbitrage face à Monaco, Payet, et la Ligue des Champions des olympiens

L’Olympique de Marseille a arraché une importante victoire (2-3) face à l’AS Monaco au terme d’un match au scénario complètement dingue et un but à la dernière seconde de la partie (90+8). Les hommes de Tudor ont su rebondir après l’élimination en Coupe d’Europe en enchaînant deux succès contre Lyon et l’ASM.

Sur son compte Twitter le journaliste de la chaîne l’Equipe, Nabil Djellit a donné son sentiment sur la rentrée en jeu décisive de Dimitri Payet et les décisions arbitrales de Benoît Bastien, notamment le pénalty concédé par le défenseur de l’OM Leo Balerdi,

De quoi laisser encore plus de regrets en Ligue des Champions.

« L'OM était mort après la préparation d'avant saison, l'OM était mort après Tottenham… Etonnante résilience. Ça fait 6 pts de pris vs Lyon et Monaco. (…) Au final ça s'équilibre… Penalty généreux pour Monaco ; faute peu évidente sifflée sur Payet en fin match… (…) Payet, 2 passes décisives. De quoi laisser encore plus de regrets en Ligue des Champions. Y avait la place pour une place en 8es… «